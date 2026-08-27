Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 267 беспилотников ВСУ самолетного типа за прошедшую ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

Украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

За минувшие сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 134 беспилотника, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Александр Шуваев.

«В Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах ранены шестнадцать мирных жителей, среди которых два подростка. Четверо из них находятся на стационарном лечении. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — сообщил он.

В Брянской области за сутки было уничтожено 30 БПЛА самолетного типа. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 9 утра 26 августа до 9 утра 27 августа были сбиты 165 украинских дронов.

Режим беспилотной опасности был введен в Волгограде вечером 26 августа в 20:09. Городской международный аэропорт «Сталинград» временно приостановил прием и отправку рейсов в 21:47. Ограничения на полеты были сняты около 5:10, сообщения об отмене беспилотной опасности стали поступать после 6:08.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем телеграм-канале об уничтожении 18 БПЛА над двумя городскими округами и шестью районами за ночь.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

Режим беспилотной опасности вводился в Нижегородской области с 0:20 до 6:43. В аэропорту им. Чкалова с 4:35 до 6:51 вводились ограничения на посадку и вылет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении более 70 украинских дронов в ходе отражение воздушной атаки на регион.

«В Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах произошло возгорание скошенного поля, сухой травы. Пострадавших нет. Все возгорания ликвидированы», — написал глава региона.

В Самарской области угроза атаки БПЛА была объявлена около полуночи, отбой был объявлен в 8:47 мск. Глава Ульяновской области Алексей Русских написал в телеграм-канале об одном уничтоженном беспилотнике.

Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов объявил о беспилотной опасности в 2:39 мск, режим был снят в 7:57 мск. На это время также вводились ограничения в аэропорту Уфы. В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили о незначительных повреждениях логистического комплекса в Башкирии, пострадавшего при атаке БПЛА.