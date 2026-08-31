Технологии искусственного интеллекта позволили ученым выявлять биомаркеры в крови, связанные с кардиомиопатией такоцубо («синдром разбитого сердца»). Этот инструмент позволит в будущем быстрее диагностировать сердечные заболевания без инвазивных процедур, говорится в статье, опубликованной в журнале European Heart Journal.

Кардиомиопатия Такоцубо («синдром разбитого сердца») — остро развивающаяся дисфункция левого желудочка сердца, сопровождающаяся приступами загрудинных болей. В 1990 году японские врачи обнаружили, что в первые часы развития заболевания сердце из-за расширения и слабой сократимости в верхней области принимает форму, которая напомнила медикам устройство для ловли осьминогов, «takotsubo» (в переводе с японского — «горшок для ловли осьминогов»).

Эта кардиомиопатия встречается у 1—2% всех пациентов с симптомами острого коронарного синдрома, но чаще — у женщин в постменопаузальном периоде, на фоне сильного физического или эмоционального стресса.

Кардиомиопатия Такоцубо проявляется болью в груди, характерными изменениями в электрокардиограмме и составе крови — симптомами, идентичными тем, что возникают при сердечном приступе. Отличие в том, что при синдроме разбитого сердца не происходит закупорки артерий. Поэтому для точной постановки диагноза пациентам проводят катетеризацию сердца.

Международная команда ученых разработала диагностический инструмент BioTAK, позволяющий выявить кардиомиопатию Такоцубо до катетеризации сердца.

С помощью инструментов искусственного интеллекта они определили несколько наиболее информативных биомаркеров в крови, указывающих на заболевание.

Для независимой валидации были отобраны порядка 1800 пациентов, инструмент позволил определить синдром такоцубо у 90% из них.

«Наше исследование показало, что простая комбинация биомаркеров в крови и данных о биологическом поле может выявить таких пациентов со значительной точностью даже до катетеризации сердца», — пояснил Флориан Вензль, автор работы из Университета Цюриха.

«В то же время, биомаркеры дают подсказки о биологических процессах, которые отличают синдром Такоцубо от классического сердечного приступа», — добавил Виктор Швейгер, соавтор исследования.

Шкала BioTAK оценивает содержание двух определенных биомаркеров, связанных с работой оси мозг-сердце и механизмом развития заболевания, не связанным с атеросклерозом. Один белок участвует в активации множества пептидов, которые регулируют отклик на стресс, тревогу, сосудистый тонус, активность вегетативной нервной системы, второй белок связан со стабильностью атеросклеротических бляшек. Вместе эти маркеры создают биологическую картину, которая кардинально отличается от той, что видна при классическом сердечном приступе.

«Выявив сигнальные пути, относящиеся к ответу на стресс, сердечной дисфункции и стабильности бляшек, BioTAK превращает сложные механизмы заболевания в применимый диагностический инструмент», — пояснил Томас Люшер, соавтор работы.

По словам авторов, разработанный инструмент в будущем поможет быстрее проводить диагностику пациентов с подозрением на сердечные приступы и избегать ненужных инвазивных процедур.