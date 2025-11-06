Парламент Сингапура ввел избиение розгами в качестве наказания для мошенников на фоне увеличения в стране количества киберпреступлений. Об этом пишет The Washington Post.

Сингапурские депутаты приняли соответствующие поправки в уголовное законодательство после того, как оценочная сумма убытков из-за десятков случаев онлайн-мошенничества достигла $385 млн в первой половине 2025 года.

«Преступники, реализующие обманные схемы, которые попадают под определение „мошенничество“, преимущественно с помощью удаленной связи, будут наказаны как минимум шестью ударами розгами», — уточнила старший министр внутренних дел Сим Энн.

Как отмечают местные СМИ, в определенных случаях количество ударов может быть увеличено до 24 раз. По информации правительства страны, мошенничество — наиболее распространенный вид преступлений в Сингапуре. На него приходится до 60% всех зарегистрированных нарушений законодательства за последние несколько лет.

Ранее в Сингапуре был принят закон о защите жертв мошенников, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов ограничивать транзакции по счетам физических лиц при подозрении на противоправные действия.

Одним из самых громких случаев онлайн-преступлений в Сингапуре за последнее время стала легализация одного из крупнейших транснациональных преступных синдикатов в Азии, члены которого принуждали попавших в страну граждан других государств заниматься кибермошенничеством.

Как пишет The Washington Post, помимо киберпреступлений в Сингапуре существует еще около 65 видов правонарушений, которые караются телесными наказаниями. Как правило, для этого используется ротанговая трость, а перед исполнением приговора назначается медицинский осмотр. Женщины и мужчины старше 50 лет освобождены от этой формы наказания.