Жителей Москвы и Санкт-Петербурга этой осенью ждет мягкая, «бархатная» погода. Как уточнил в беседе с Инфо24 синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, потепление в столице начнется уже в конце августа.

В предстоящие выходные, 23 и 24 августа, воздух прогреется до +19°C. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье возможен кратковременный дождь. Ночью в Москве будет около +13°C, в области — от +8 до +13°C.

По словам Ильина, в течение выходных ожидается смена ветра с юго-западного на северо-западный. В субботу его скорость составит 5-10 метров в секунду, а в воскресенье уменьшится до 4-7 м/с. Атмосферное давление будет стабильным и останется на отметке около 742 миллиметров ртутного столба.

«А вот на следующей неделе немного похолодает: температура опустится до 12-17 градусов и останется на этом уровне до среды или четверга. Тем не менее, настоящее тепло стоит ждать только в тридцатых числах», — добавил синоптик.

Согласно прогнозам метеорологов, в Санкт-Петербурге в предстоящие выходные температура воздуха не превысит +15°C, также ожидаются интенсивные осадки. На следующей неделе дождливая погода сохранится, а максимальная температура составит всего +16…+17°C.

По оценкам синоптика Ильина, в Москве сентябрь ожидается теплым, однако продолжительность периода потепления пока остается под вопросом. Что касается Санкт-Петербурга, метеорологи прогнозируют мягкую, но дождливую осеннюю погоду. Согласно метеоданным, предстоящий сентябрь в северной столице может оказаться рекордно теплым за последние три десятилетия.