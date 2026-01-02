Сотрудники следственного управления СК России по Кемеровской области и региональная прокуратура начали проверку после обрушения кровли логистического хаба Wildberries в Юрге.

Частичное обрушение кровли в зоне разгрузки произошло накануне, 1 января, на складе Wildberries на улице Тальской в Юрге. За медицинской помощью самостоятельно обратились три человека: двое мужчин и женщина

СК проводит доследственную проверку по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

В ведомстве отметили, что согласно предварительной версии, причиной ЧП стало скопление снега на кровле.

«Следователи территориального следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.

В региональной прокуратуре также отметили, что обрушению могло способствовать скопление снега на крыше. Ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта.

Логистический склад Wildberries открыли в Юрге 2 декабря 2025 года.

В Екатеринбурге 6 декабря на складе Wildberries 20-летнего рабочего придавило грузовым лифтом, когда он пытался вытащить зажатую там тару. Молодой человек погиб. На том же складе в мае 2024 года разбилась 27-летняя работница, она оступилась и упала со стеллажа на уровне седьмого этажа.