Бывшему замглавы правительства Ивановской области предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет, объявив о завершении расследования.

В сообщении имя фигуранта не называют, на представленном видео его лицо заблюрено. Однако через размытие по характерным признакам можно определить, что речь идет о Евгении Нестерове, который с ноября 2017 по декабрь 2025 года был зампредом правительства региона и курировал департамент внутренней политики.

По версии следствия, с ноября 2022-го по декабрь 2024 года Нестеров входил в состав организованной преступной группы вместе с чиновниками департамента ЖКХ Ивановской области. В этом статусе он договорился с двумя представителями коммерческих фирм покровительствовать их деятельности за вознаграждение.

Этим компаниям создавали условия, чтобы они могли без препятствий и негативных последствий «с максимальной выгодой» заниматься коммерцией в качестве подрядчиков регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, говорится в релизе.

В частности, фирмам заранее предоставляли списки с адресами домов, по которым планировались тендеры на работы по капремонту общего имущества, утверждает следствие. Они в том числе получали данные по самым дорогостоящим и территориально удобным объектам «для извлечения максимальной выгоды».

За такое покровительство фигурант и его сообщники получили взятку в сумме более 41 млн рублей, сообщает СК. Кроме того, по версии следствия, им незаконно оказывали услуги имущественного характера на сумму более 2,5 млн рублей.

По статье о получении особо крупной взятки Нестерову может грозить до 15 лет лишения свободы. В рамках обеспечительных мер по ходатайству прокуратуры арестовано его имущество на сумму более 10 млн рублей. Сам экс-замглавы правительства содержится в СИЗО, в марте ему продлили срок ареста до 12 июня.

Как уточняет следствие, также закончено расследование уголовных дел в отношении предполагаемыз взяткодателей из коммерческих фирм. Кроме того, продолжается расследование в отношении бывшего начальника департамента ЖКХ Ивановской области и его заместителя.

В чем еще обвиняют Нестерова

О задержании Нестерова стало известно в январе. Прокуратура региона сообщала, что он подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е», ч. 3 ст. 286 УК). По данным следствия, он незаконно пролоббировал назначение знакомого бизнесмена на должность главы муниципального района Ивановской области. По информации местных СМИ, это был Анатолий Молодов, теперь уже бывший глава Заволжского района. Его уволили в ноябре 2024 года в связи с утратой доверия, в его отношении расследуется дело о превышении должностных полномочий и растрате.

В декабре 2025 года суд взыскал с Молодова 8 млн рублей — на эту сумму он обеспечил контракты на содержание дорожной сети компаниям, руководителями которых были его близкие родственники.

В конце января портал «Ивановоlive» написал, что против Нестерова могут возбудить еще одно уголовное дело — о получении особо крупной взятки. Из публикации следовало, что дело может быть связано с покровительством компании-застройщику, в структурах которой работает жена чиновника.

В марте информацию о подготовке нового обвинения подтвердил старший следователь ФСБ в суде, где рассматривалось ходатайство о продлении Нестерову меры пресечения в виде ареста, сообщал портал IvanovoNews. Он уточнял, что по решению прокурора два дела объединят в одно производство.