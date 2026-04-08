Первый секретарь Бурятского республиканского отделения КПРФ, депутат Госдумы Вячеслав Мархаев сообщил о подаче властям Улан-Удэ уведомления о проведении митинга «За свободный интернет». Акция запланирована на 18 апреля, организаторы рассчитывают собрать до 500 человек.

«Мы решительно настроены на то, чтобы провести митинг и потребовать прекращения торможения и блокировок. Очевидно, что власть боится общественного мнения и всячески противостоит выражению мнения граждан по острым социально-политическим темам. Уверен, что Бурятский реском КПРФ, организовывая данный митинг, выражает мнение большинства граждан», — заявил Мархаев.

Он также призвал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и главу Бурятии Алексея Цыденова не препятствовать проведению акции. «Дайте возможность населению высказаться по заявленной теме, как это нам гарантируют Конституция России и Конституция Бурятии», — добавил депутат.

По закону у администрации есть три дня на согласование уведомления, поэтому время и место проведения митинга могут измениться.

3 апреля Мархаев предложил переименовать Минцифры в «Министерство цифровой деградации», заявив, что текущее название ведомства вызывает у него «горькую иронию».

«За последние два года вместо развития — блокировки и замедление трафика, вместо качественной связи — многодневные отключения в десятках регионов, вместо борьбы с угрозами — имитация активности и попустительство реальным опасностям», — сказал депутат.

По его мнению, министерство «сначала ломает инфраструктуру», а потом дает «людям крохи». «Это деградация, а не развитие», — считает Мархаев.

Отдельно он раскритиковал политику ведомства в части борьбы с киберпреступностью: по его словам, основные усилия направлены на замедление YouTube и блокировку телеграм-каналов, тогда как в отечественных экосистемах — в том числе в приложении Max — телефонные мошенники, фишинг и продажа наркотиков «чувствуют себя вольготно».

«Подавляя внешние ресурсы, чиновники выдавливают противоправную активность в российский сегмент, создавая “воронку для преступников”. Мошенники адаптировались: как только замедляют YouTube, они переходят на отечественные платформы, где их никто не трогает. Им даже VPN не нужен — все “свое”», — сказал он.

6 апреля Мархаев сообщил, что не ожидал такого широкого отклика на свое ироничное предложение. При этом он заявил, что действующие власти вместо решения проблем предпочитают их замалчивать и сопровождать это «бодрыми докладами “наверх” об успехах, которых, по сути, нет».

«Вместо диалога — блокировки, вместо реального решения проблем — “белые списки”, вместо борьбы с мошенниками на отечественных платформах — имитация активности. Власть снова надеется, что если заблокировать каналы критики, то критика исчезнет. Но проблемы будут копиться, как давление в закрытом кипящем сосуде. Уверен, что у России есть будущее, наш народ достоин того, чтобы ему доверяли и опирались на его мнение. Нужно перестать использовать блокировки как клей для трещин. Надо начать обсуждать и решать реальные проблемы — от качества связи до борьбы с киберпреступностью», — заключил парламентарий.