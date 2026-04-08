В Ростовской области нашли мертвым 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственных родителей в их доме в Таганроге. Тело обнаружили в его собственной машине на территории Неклиновского района, сообщает Следственный комитет по региону. По одной из версий, подозреваемый покончил с собой.

Мужчину разыскивали с 6 апреля, когда следователям поступила информация о застреленной супружеской паре в частном доме в черте города. Убитому мужчине было 67 лет, женщине — 56.

Как писал «112», своего отца Сейрана и мать Ирину мужчина застрелил из карабина «Сайга»: матери он стрелял в грудь, отцу — в голову. Вероятным мотивом убийства был конфликт на финансовой почве.

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело. Как установили оперативники, к преступлению оказался причастен сын убитой пары, который скрылся на автомобиле Kia Sportage. Его объявили в розыск.

Следователи вместе с коллегами из МВД проанализировали записи с камер наблюдения на выездах из города и таким образом обнаружили машину предполагаемого убийцы, который, по предварительным данным, покончил с собой.

Как уточняют в МВД региона, тело разыскиваемого без признаков жизни находилось в салоне автомобиля. Ориентировки на него ранее были направлены в соседние области и доведены до личного состава, поискам разыскиваемого активно помогали волонтеры.

Согласно ориентировке, которую публиковала местная полиция, подозреваемый Варшам Давтян 1993 года рождения передвигался на коричневой Kia.

В 2023 году Варшам Давтян был осужден за покупку и хранение наркотического вещества. По данным SHOT, пару лет назад он занимался дезинфекцией и дезинсекцией зданий. «112» сообщает, что он состоял в тематических футбольных чатах и в чате нетрадиционных* знакомств для мужчин.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны