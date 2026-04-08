Блогера из Псковской области Марата Никандрова* признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК — уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента — и приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Такое решение принял мировой судья судебного участка №275 Московской области.

Прокуратура запрашивала для него год реального заключения. На обжалование приговора у Никандрова* есть 15 суток.

Блогер стал, вероятно, первым в России человеком, который добровольно добился включения в реестр иноагентов. В 2023 году, когда ему было 19 лет, он восемь раз обращался в Минюст с просьбой признать его иностранным агентом, указывая в заявлениях, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и бывшего лидера США Джозефа Байдена.

В итоге ведомство внесло его в реестр. Сам блогер объяснял это желанием «протестировать систему», добавляя, что он действовал «по приколу».

Позднее Никандров* несколько раз пытался добиться исключения из реестра, однако Минюст отказывал, ссылаясь на получение иностранного финансирования.

В феврале 2026 года против него было возбуждено уголовное дело — это произошло после того, как он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка работы иноагента и так и не начал подавать необходимые отчеты в Минюст.

Сам Никандров* этого не отрицал: по его словам, другие иноагенты объяснили ему, что именно неподача отчетности стала основанием для уголовного преследования. На допросе он признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

На сегодняшнем заседании адвокат Ева Корнейчик заявила, что ее подзащитный больше не получает средств из-за границы и погасил все штрафы по административным протоколам. Подписка о невыезде будет отменена после вступления приговора в силу.

Это не единственное столкновение Никандрова* с законом: в декабре 2025 года Тверской суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение полиции — тогда он вышел на пикет в защиту парка «Лосиный остров» у здания Госдумы.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов