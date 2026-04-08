В селе Черный Яр Астраханской области трехлетняя девочка сбежала из детсада и подверглась нападению бродячих собак. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета, возбудившее уголовное дело о ненадлежащем присмотре за ребенком.

Следователи установили, что 7 апреля малолетнюю воспитанницу сельского детсада оставили без присмотра во время игр на улице. Поскольку калитка в заборе, огораживающем территорию детского учреждения, была не заперта, девочка смогла самостоятельно выйти на улицу и пошла в находящийся неподалеку парк.

В парке на ребенка напали бродячие собаки и искусали. Девочку увезли сначала в местную больницу, а потом — в областную детскую клиническую больницу в Астрахани.

Областной Минздрав сообщил, что пострадавший ребенок поступил в реанимацию ОДКБ в тяжелом состоянии — со множественными укусами волосистой части головы, рук, ног и туловища. Внутренние органы не повреждены.

После стабилизации состояния пострадавшей ее перевели в отделение травматологии, где вместе с ней в палате находится мать. По словам врачей, риск для жизни девочки в настоящее время отсутствует.

В ходе проверки Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Этот пункт касается правонарушений, допущенных в отношении детей младше шести лет. В случае признания вины воспитательнице грозит штраф от 100 тысяч рублей, исправительные работы на срок от 1 года. При тяжких последствиях эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

К расследованию подключилась и областная прокуратура, сотрудники которых проверят работу должностных лиц, в обязанности которых входит организация отлова и содержания бродячих собак. Аналогичная проверка будет проведена и в отношении персонала детского сада, из которого беспрепятственно вышла девочка.

Расследование взял под контроль глава регионального СУ СКР — генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков, сообщили в Следкоме.