Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) в отношении чиновников города Сердобска Пензенской области после выдачи жилищных сертификатов семьям с «миграционной историей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, администрация Сердобска «незаконно» выдала жилищные сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранцами и впоследствии получили российское гражданство.

Правоохранители изучат документы, на основании которых было принято такое решение, и проверят возможные нарушения прав иных семей, претендовавших на получение сертификатов. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

«Несмотря на то что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — отмечается в заявлении СК.

Скандал разразился после того, как 10 февраля глава Сердобска Марина Ермакова рассказала в своем телеграм-канале (сейчас он недоступен) о вручении сертификатов молодым семьям. Чиновница сопроводила пост фотографией получательниц соцвыплаты — двух женщин в хиджабах с тремя детьми.

После этой публикации на Ермакову обрушилась волна критики. Чиновнице угрожали в личных сообщениях, присылали «оскорбительные» подарки в телеграме и распространяли в комментариях ложную информацию о ее жизни.

Ермакова заявила, что столкнулась с травлей, уровень которой «перешел все мыслимые границы». 12 февраля она объявила об уходе с должности, добавив, что будет «защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда».

«Многоженец»: кому достался сертификат

РЕН ТВ и «Регнум» утверждают, что соцвыплату получили «две жены одного мужа» — 35-летнего уроженца Таджикистана Наврузчона Гадоева, получившего российское гражданство. Мужчина имеет постоянную прописку в Пензенской области, но работает в Москве. По словам источника «Регнум», ранее Гадоев работал в администрации Сердобска.

Женщины, получившие сертификат, — 32-летняя уроженка Киргизии и 30-летняя уроженка Таджикистана, пишет издание. Они тоже имеют российские паспорта и живут в Сердобске на соседних улицах. По данным портала, отцом детей обеих женщин является Гадоев. С одной женщиной он состоит в официальном браке, а с другой живет вместе неофициально, утверждает РЕН ТВ.

«Регнум» также привел рассказ неназванной многодетной жительницы Сердобска о том, что три года назад власти города отказали ей в жилищном сертификате и субсидии на покупку земли. На тот момент семья жила в квартире площадью 40 кв. м и ждала рождения пятого ребенка, в связи с чем хотела расширить жилплощадь. По словам женщины, причиной отказа в сертификате стало превышение площади существующего жилья на 10 кв. м.