Главное военное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны при выполнении государственного контракта. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве стали в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) стали бывший главный инженер филиала компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также сотрудники ООО «НЭСТ», имена которых не называются.

По версии следствия, в 2022 году госзаказчик и коммерческие организации заключили многомиллионный контракт на поставку труб, за выполнением которого следил Лаптев. Куранов и Даллари, в свою очередь, должны были доставить оборудование, отметили в СК.

Год спустя при участии сотрудников ООО «НЭСТ» поставка была организована, однако, условиям контракта она не соответствовала, подытожили в ведомстве.

В сентябре главное военное управление СКР завершило расследование уголовного дела о хищении у Минобороны имущества почти на 1,5 млрд рублей. Всего в деле семь фигурантов: арбитражные управляющие «Главного управления обустройства войск» Алексей Асташкин и Максим Соловьев, бывшие сотрудники управления проблемных активов АО «ГУОВ» Светлана Бунина и Николай Грачев, гендиректор ООО «Московская торговая компания» Алексей Тингаев, а также предприниматели Сергей Овчинников и Евгений Потапов.

По данным следствия, в 2016—2020 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев украли имущество в Московской области на сумму 130 млн рублей во время процедуры банкротства ОАО «Возрождение».

В 2019—2021 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев, Тингаев, Грачева и Потапова похитили уже 1,2 млрд рублей во время процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона».

Ведомство полагает, что украденное имущество было легализовано через фиктивные сделки о покупке недвижимости. Как подчеркнули в СКР, по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей.