Главное военное управление СКР завершило расследование уголовного дела о хищении у Минобороны имущества почти на 1,5 млрд рублей. Среди фигурантов дела Алексей Асташкин и Николай Грачев, которые ранее уже были приговорены к условному сроку за хищение у военного ведомства 238 млн рублей. Всего в деле семь фигурантов. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственный комитет отчитался о завершении расследования резонансного дела 19 сентября. Его фигуранты — арбитражные управляющие «Главного управления обустройства войск» Алексей Асташкин и Максим Соловьев, бывшие сотрудники управления проблемных активов АО «ГУОВ» Светлана Бунина и Николай Грачев, гендиректор ООО «Московская торговая компания» Алексей Тингаев, а также предприниматели Сергей Овчинников и Евгений Потапов.

Всем фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере и легализация имущества (ч. 4 ст. 159 и 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как установило следствие, в 2016—2020 годах Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев и Тингаев во время процедуры банкротства ОАО «Возрождение» похитили имущество в Московской области на сумму 130 млн рублей. Затем, в 2019—2021 годах, Асташкин, Овчинников, Бунина, Соловьев, Тингаев, Грачева и Потапова во время процедуры банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» совершили хищение в Москве и Балашихе на сумму 1,2 млрд рублей.

Украденное имущество, как полагает следствие, было легализовано через фиктивные сделки о покупке недвижимости.

«В результате совершенного преступления Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по уголовному делу арестовано имущество общей стоимостью более 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении СК.

Почти все фигуранты дела на данный момент находятся в СИЗО за исключением Тингаева и Овчинникова — они объявлены в международный розыск.

Уголовное дело о хищении почти 1,5 млрд рублей у Минобороны, по данным RTVI, было возбуждено 4 сентября 2024 года. В этот момент в Тимирязевском суде Москвы уже завершался процесс по первому делу против Асташкина и Грачева. Оба на тот момент находились на свободе. Их обвиняли в хищении 238 млн рублей у ОАО «Строительное управление Московского региона» (ОАО «СУ МР»). Это дочерняя структура Минобороны РФ, которая занималась стройкой, в 2021 года она была ликвидирована по причине банкротства.

В суде Асташкин заявлял, что признает себя виновным в хищении, но отрицал, что действует в соучастии с Грачевым. «Похищенные мною средства тратились на благотворительные цели, но это нисколько не оправдывает мои действия», — говорил суду подсудимый. По словам Асташкина, он полностью возместил ущерб, а также активно помогал бойцам, участвующим в спецоперации и «перестал быть опасным для общества». Гособвинение просило приговорить его и Грачева к реальным срокам. Однако суд назначил им условное наказание в виде 5 и 4 лет соответственно.

Через две недели после вынесения приговора Асташкин и Грачев были задержаны и арестованы вместе с фигурантами нового дела. Во время продления ареста в марте 2025 года Асташкин просил отпустить его под домашний арест, ссылаясь на поручительство неких «генералов ФСБ».