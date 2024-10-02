Тимирязевский суд Москвы 2 октября вынес приговор по уголовному делу о хищении 238 млн рублей у связанных с Минобороны России структур. Два фигуранта дела, включая конкурсного управляющего Алексея Асташкина, получили условные сроки, а военное ведомство — отказалось от иска, так как подсудимый уже возместил ущерб. За судебным процессом наблюдал спецкор RTVI Денис Волин.

Дело о многомиллионном хищении у Министерства обороны РФ рассматривалось по статье 159 УК РФ с августа 2023 года. На скамье подсудимых — профессиональный конкурсный и арбитражный управляющий Алексей Асташкин и его знакомый, юрист Николай Грачев.

Уроженца Мордовии, Асташкина в СМИ иногда представляли как благотворителя. Он действительно является председателем некоммерческой организации «Благо», которая декларирует поддержку культуры, детства и даже спорта. В январе прошлого года, уже будучи под следствием, Асташкин, например, в интервью рассказывал, как собрал команду для перевода на мокшанский язык сонетов Шекспира и его пьесы «Гамлет». Грачев — кандидат юридических наук, который, если верить его словам, сам тоже никогда не чурался благотворительности. Впрочем, совершенно не исключено, что страсть к благим делам у фигурантов дела возникла непосредственно в тот период, когда на горизонте замаячила перспектива получить по 10 лет колонии за кражу денег у оборонного ведомства. Ту же АНО «Благо» Асташкин зарегистрировал, по данным системы СПАРК, лишь в марте 2024 года, то есть спустя почти год с момента начала судебного процесса, где он был главным фигурантом.

Кража долгов

Как следует из материалов дела, в 2019-2020 годах Асташкин решил украсть деньги, принадлежащие ОАО «Строительное управление Московского региона» (ОАО «СУ МР»). Это дочерняя структура Минобороны РФ, которая занималась стройкой, и в 2021 года была ликвидирована по причине банкротства. Годом ранее Асташкин стал ее конкурсным управляющим и узнал о том, что «СУ МР» имеет долг перед другой «дочкой» Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» (АО «ГУОВ», ранее «Оборонстрой»). Долг образовался из-за кредита, который «СУ МР» получил еще в начале десятых годов, но погасить сумел лишь часть — остаток по долгу составлял 171 млн рублей.

Узнав об этом, Асташкин через своего знакомого Грачева, который на тот момент возглавлял управление проблемных кредитов АО «ГУОВ», убедил руководство компании в том, что долг невозвратный и лучше — от него избавиться, то есть уступить кому-то права на него, заработав хоть сколько-нибудь денег.

Покупателя нашли быстро. Им оказалось ООО «О/З Теплосеть» , предложившая за переуступку прав на долг 25 миллионов рублей. Стороны ударили по рукам и сделка состоялась. После чего «О/З Теплосеть» подала в арбитражный суд иск о взыскании с «СУ МР» не только суммы долга, но и пеней и процентов по нему. Как установило следствие, это было сделано в том числе с помощью махинаций с документами, связанными с договорами. Таким образом, в общей сложности сумма составила свыше 270 миллионов рублей. Арбитражный суд иск удовлетворил, обязав «СУ МР» выплатить в пользу «О/З Теплосеть», которая, как позже выяснило следствие, на тот момент уже полностью контролировалась Асташкиным, указанную сумму.

Для того, чтобы расплатиться, «СУ МР» пришлось продать недвижимость. В конечном счете, «О/З Теплосеть» было выплачено 238 млн рублей, которые, как установило следствие, а затем и суд, были похищенных Асташкиным и Грачевым.

После того, как было возбуждено уголовное дело, Асташкин написал явку с повинной и возместил Минобороны всю сумму причиненного ущерба, из-за чего военное ведомство отказалось от иска. На время следствия обвиняемые находились на свободе.

На прениях в суде государственное обвинение, которое было представлено военным прокурором, запросило для подсудимых реальные сроки — Асташкину 5,5 лет колонии со штрафом в 800 тыс. рублей, а также с лишением права на два года занимать руководящие должности в коммерческих компаниях, Грачеву — 5 лет со штрафом 700 тыс. рублей и аналогичным лишением права на руководство фирмами.

Вину признаю, всё шло на благие цели

Сами подсудимые вину признали частично. «Я полностью признаю себя виновным в совершении хищения денежных средств», — сказал Асташкин. При этом с тем, что деньги были похищены в соучастии с Грачевым, он не согласился. По его словам, Грачева он в свои преступные планы не посвящал и доли от похищенного не выплачивал. «В содеянном я искренне раскаиваюсь», — сказал подсудимый, отметив, что за свои действия ему «очень стыдно и больно».«Похищенные мною средства тратились на благотворительные цели, но это нисколько не оправдывает мои действия», — добавил Асташкин.

Также он рассказал суду, что занимается благотворительной деятельностью и не преминул сыграть на теме СВО. «Сейчас я активно занимаюсь работой, связанной со специальной военной операцией, помогаю нашим бойцам, снабжаю всем необходимым», — заявил Асташкин.

«Я перестал быть общественно опасным, — продолжил он, — Я сделал выводы и даю обещание больше никогда не совершать противоправных действий».

Адвокат Асташкина попросил назначить ему наказание в виде условного срока.

Подельник Асташкина Грачев заявил, что в преступный сговор с подельником не вступал и никаких денег от него не получал. По словам Грачева, его вина лишь в том, что был недобросовестным в свой работе. Поэтому попросил суд переквалифицировать его действия на статью о халатности (ст.293 УК РФ), которая фактически не предусматривает наказания в виде лишения свободы. Как и подельник, Грачев тоже в прениях использовал тему СВО для того, чтобы добиться от суда смягчения приговора.

«Я постоянно занимаюсь тем, что помогаю людям», — сказал Грачев.

По его словам, сейчас в Красногорске он помогает беженцам из Курской и Белгородской областей, а также участникам СВО. Адвокат подсудимого добавила, что ее доверитель — «высокообразованный человек, что подтверждается дипломом о высшем образовании», степенью кандидата юридических наук и даже грамотой от РПЦ. Адвокат Грачева попросила назначить ему штраф.

Суд признал и Асташкина, и Грачева виновными в хищении, приговорив их к 5 и 4 годам условного срока соответственно со штрафами. Также подсудимым установлен испытательный срок — на 4 и 3 года. Кроме того, суд запретил Асташкину два года работать арбитражным управляющим, а Грачеву — занимать руководящие должности.