Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Кабардино-Балкарии завело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч.3 ст.238 УК РФ), после гибели двух человек на канатной дороге «Мир — Гарабаши» на Эльбрусе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как пишет РИА Новости, жертвами обрушения конструкции стали местный житель и женщина из Дагестана. Как уточняет телеграм-канал Mash, оба погибших в результате аварии на канатной дороге были ее тестировщиками — со 2 по 24 сентября конструкцию должны были планово отреставрировать.

Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил, что спасатели эвакуировали девять человек, пострадавших при обрыве фуникулера.

По информации главы республики Казбека Кокова, предварительно, причиной происшествия стал сход троса с ролика одной из опор канатной дороги.

«Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами», — заверил он в сообщении в своем телеграм-канале.

В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что спасательные работы на месте схода с рельсов канатной дороги на горе Эльбрус уже завершены. По данным ведомства, всего на фуникулере находилось 37 человек, 35 из них эвакуированы.

Фуникулер «Мир — Гарабаши», работающий с 1981 года, поднимает и опускает пассажиров с перепадом высот в 300 метров. Дорога состоит из 86 кресел, которые перемещаются со скоростью до 1,7 м/с, обеспечивая пропускную способность в 200 человек каждый час.

Канатная дорога на Эльбрусе заканчивается на станции «Гарабаши» — самой высокой его точке, доступной для туристов. Эта конечная остановка расположена на отметке 3847 метров над уровнем моря на южном склоне. Промежуточная станция «Мир», служащая остановкой на канатной дороге, находится на высоте 3450—3500 метров над уровнем моря.