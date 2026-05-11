Королевский военно-морской флот Великобритании потратит £200 тыс. (более €230 тыс.) на новую женскую парадную форму из-за жалобы на «неуместное» расположение пуговиц. Об этом пишет The Times со ссылкой на записку для внутреннего пользования.

Как отмечает издание, на форме, которую на торжественных мероприятиях носила принцесса Анна, было четыре ряда по две пуговицы. Проблему вызвало то, что верхний ряд пуговиц расположен на уровне сосков.

«Положение двух верхних “декоративных” пуговиц на старой модели мундира № 1 для женщин-офицеров считается неуместным. По этой причине мундиры были заменены на модель другого образца», — говорится в тексте служебной записки.

На новой модели формы все восемь пуговиц будут расположены ниже. Ее выдадут более чем 950 действующим женщинам-офицерам. При этом нововведение не коснется формы младших офицеров с тремя рядами пуговиц.

Ожидается, что новую форму будут вводить в два этапа: первый — в сентябре этого года, а второй — с февраля 2027 года. Как уточняет издание, речь идет о парадной форме, предназначенной для таких мероприятий, как инспекции флаг-офицеров, официальные визиты, похороны и другие церемонии.

Решение было принято на фоне дефицита оборонного бюджета в размере более €32 млрд. Как пишет издание, в ряде случаев женщины-военные сами оплачивали форму, тратя на нее значительные суммы из собственных средств.

«Расположение пуговиц на мундире всегда было чем-то вроде шутки в рядах флота, но в условиях подготовки к боеготовности наверняка есть более неотложные дела, на которых стоит сосредоточиться, и более эффективное использование этих денег. Разве не будет более очевидным решением просто срезать оскорбительные пуговицы на сосках на существующей форме?» — прокомментировал ситуацию источник в Королевском флоте.