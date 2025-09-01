Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков прервали закрытую вечеринку в одном из дорогих ресторанов Санкт-Петербурга. Во время обысков силовики обнаружили наркотики и задержали пять человек, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

В полиции сообщили, что правоохранители получили информацию о том, что «досуг участников закрытого мероприятия в одном из городских фешенебельных ресторанов в выходные будет сопровождаться потреблением и сбытом запрещенных веществ».

К заведению приехали оперативники, кинологи и сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России, а также передвижной пункт медицинского освидетельствования.

«При виде полицейских пожилая пара, 60-летняя женщина и 59-летний мужчина, “скинули” два пакетика с кокаином. Полицейские успели зафиксировать это. Еще два свертка с марихуаной были в носке у 22-летнего петербуржца. Он также попытался избавиться от “запрещенки”, но не успел — руку с зажатыми наркотиками перехватили оперативники», — сообщили в полиции.

Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции, а обнаруженные при них правоохранители отправили на экспертизу.

«Еще две капсулы, пакетик и пластиковый флакон с наркотическими веществами обнаружили полицейские в туалетных комнатах и вестибюле ресторана», — уточнили в полиции.

Кроме того, медики выявили наркотическое опьянение у двух гостей вечеринки — 28-летнего мужчины и 30-летней женщины. Оба были привлечены к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК России.

Судя по видео, которое опубликовала полиция, рейд проходил в ресторане Veter. РБК пишет, что заведение принадлежит Ксении Собчак и Антону Пинскому.

* употребление наркотиков наносит ущерб здоровью