Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова вновь подала на развод с рэпером Джиганом — спустя пять лет после первой попытки, сообщает Газета.Ru. Их отношения давно стали предметом общественного внимания: громкие примирения, публичные признания и периоды молчания. Журналистка Ксения Собчак сомневается, что пара действительно решила расстаться, и считает это пиар-ходом. Через какие кризисы прошла пара за 13 лет брака, почему заявления о разводе в их истории звучали не один раз и может ли нынешний конфликт стать финальным — в материале RTVI.

Первый развод: публичный кризис и неожиданное примирение

Весной 2020 года Самойлова объявила, что подала на развод после десяти лет брака. Причиной стали проблемы Джигана с зависимостями и его нестабильное поведение, вызвавшее широкий общественный резонанс. Тогда Самойлова заявила, что не может оставаться в ситуации, где «дети видят ад», и официально обратилась в суд.

По сообщениям СМИ, до расторжения брака дело не дошло: супруги не явились на заседание, и производство было прекращено. Позже Самойлова объяснила, что решение остаться в браке она приняла ради детей, хотя сомневалась в его правильности.

После этого Джиган прошел курс реабилитации, а спустя время пара воссоединилась. В 2022 году они отметили десятилетие свадьбы и вновь появились на публике вместе.

Вторая попытка: заявления без комментариев

Осенью 2025 года стало известно, что Самойлова снова подала заявление о расторжении брака. Иск зарегистрировали 6 октября, но ни она, ни Джиган не комментировали происходящее.

На этот раз не было громких заявлений или интервью. Самойлова прекратила активность в соцсетях, а позже появилась информация, что она переехала в другую квартиру. Джиган, напротив, продолжал делиться публикациями с детьми и анонсировал новую песню с символичным названием «Раз и навсегда».

Пара воспитывает четверых детей. Как пишут СМИ, у супругов нет брачного договора, и, по словам юристов, возможный раздел имущества может затянуться: речь идет не только о недвижимости, но и о бизнес-активах, а также авторских правах Джигана.

Регулярные кризисы

За годы брака Джиган и Самойлова не раз оказывались в центре слухов о раздельном проживании и семейных разногласиях. В разные периоды они то появлялись вместе, то исчезали из общих кадров, что неизменно вызывало интерес публики.

В 2020 году судебное производство не завершилось разводом, а примирение тогда объяснили заботой о детях. Что произойдет теперь, предсказать сложно. Но за более чем десятилетие их отношений уже сложился узнаваемый сценарий: кризисы сменяются попытками примирения, а каждая новая глава этой истории, начавшись со слов «все кончено», нередко завершается семейным фото.