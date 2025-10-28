Форвард московского хоккейного «Спартака» Иван Морозов впервые публично прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой. В своем обращении, размещенном в Instagram*, спортсмен подтвердил обнаружение в его пробе следов кокаина.

«В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил», — написал Морозов.

Он подчеркнул, что употребление запрещенного вещества произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортивной деятельностью.

Хоккеист выразил сожаление о случившемся и принес извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и болельщикам. Спортсмен заверил, что это событие стало для него серьезным уроком.

Кроме того, Морозов также отметил, что осознает потенциальные последствия своих действий.

«Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами», — утверждает он.

В настоящее время спортсмен проходит терапию и получает профессиональную помощь. Он выразил надежду, что его пример «будет предостережением, а также поможет тем людям, которые встали на этот очень опасный и скользкий путь, свернуть с него».

Вместе с тем Морозов пообещал сделать все возможное, чтобы «вернуться сильнее — с новыми ценностями и другим отношением к себе».

В сентябре «Спартак» официально отстранил своего лучшего бомбардира Морозова от всех тренировок и матчей до окончания разбирательства. Клуб особо отметил, что запрещенное вещество поступило в организм хоккеиста вне связи с деятельностью команды и ее медицинского персонала.

Морозов оказался уже четвертым игроком КХЛ в 2025 году, уличенным в использовании допинга. Ранее, в марте, были отстранены игроки ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов, а в апреле — нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, уже завершивший свою дисквалификацию и возобновивший выступления.

* принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России