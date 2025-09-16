В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Ивана Морозова обнаружили следы кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее «Спартак» сообщил о временном отстранении хоккеиста от тренировок и матчей. Официальное заявление об этом клуб опубликовал 16 сентября на своем сайте за час до начала игры с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Отдельно в публикации отмечается, что выявленное в допинг-пробе вещество попало в организм спортсмена не в связи с его профессиональной деятельностью и без причастности медицинского штаба клуба.

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский, комментируя инцидент в беседе с ТАСС, заявил, что Морозов подвел команду. По его мнению, отсутствие «игрока первого звена, центрального нападающего» вызовет большие трудности в команде.

Каменский считает, что для предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимо определить причину поступка Морозова: если речь идет о заболевании, игрок должен пройти курс лечения. Если же инцидент является актом умышленного хулиганства, это свидетельствует о непрофессионализме спортсмена, уверен советник президента клуба.

«В НХЛ ребята, бывает, отступаются, но их лечат, помогают им», — заключил он.

В прошедшем регулярном чемпионате Морозов подтвердил свой статус одного из наиболее результативных игроков «Спартака», заняв вторую позицию в списке бомбардиров команды. Его показатель эффективности составил 50 очков, достигнутых благодаря 19 забитым шайбам и 31 результативной передаче.

В текущем сезоне хоккеист продолжил демонстрировать высокую производительность, отметившись 5 набранными очками (1+4) в четырех сыгранных матчах. Этот результат позволил ему возглавить командные рейтинги по общей результативности и количеству голевых передач.

25-летний форвард присоединился к «Спартаку» в начале сезона 2023/24. Его профессиональный путь в КХЛ включал выступления за «Югру» (Ханты-Мансийск), СКА (Санкт-Петербург) и «Сочи». Общие показатели Морозова в лиге составляют 254 матча при набранных 172 очках (64 гола + 108 передач).

Международный статус хоккеиста определяется его правами в НХЛ, принадлежащими клубу «Вегас Голден Найтс», который выбрал Морозова во втором раунде драфта 2018 года под 61-м номером.