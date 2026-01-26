Решение ЕС о полном отказе от российского газа в первую очередь навредит самой Европе, заявил RTVI первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Он отметил, что Россия хоть и пострадает, но куда в меньшей степени, поскольку основная часть ее доходов поступает от продажи нефти.

Депутат считает, что ЕС в данном случае действует против собственных интересов.

«Прежде всего, они навредят сами себе. <…> Дело в том, что это открывает новый рынок для Америки и для других поставщиков газа. Но трубопроводы они быстро не проведут. А сжиженный газ намного дороже, чем трубопроводный. Это значит, что рецессия у них в экономике наступит очень даже скоро. Кроме того, то, что ЕС брал у нас газ, а теперь переориентируется на другие рынки, означает, что газ подорожает [в Европе] в любом случае — и из-за того, что он сжиженный, и из-за того, что потребителей стало много», — пояснил он.

Арефьев отметил, что такие газовые проекты, как «Турецкий поток» и «Сила Сибири», экспортирующие топливо в Китай, продолжают работать, а Венгрия и Словения, пусть и частично, но вряд ли откажутся от российских энергоносителей.

По его оценке, российский газовый сектор сократился на треть. Но это, добавил парламентарий, не критично, так как Россия может переориентироваться на внутренний рынок и развивать собственную промышленность.

«Да, на одну треть у нас рынок на сегодняшний день газа сократился, но это не смертельно. Значит, будем переходить на внутренний рынок, на то, чтобы жить за счет собственной промышленности. <…> Все, что делает Евросоюз, пока он делает против себя. Россия пострадает, но в меньшей степени, чем Евросоюз. Думаю, что для нас это [решение ЕС] не смертельно», — заявил политик.

Ранее Совет ЕС объявил, что Европейский союз официально принял регламент о поэтапном прекращении импорта российских энергоносителей в рамках программы REPowerEU по избавлению от энергозависимости от России.

Полный запрет на СПГ вступит в силу с начала 2027 года, на трубопроводный газ — с осени того же года. За нарушения предусмотрены штрафы не менее 2,5 млн евро для физлиц и не менее 40 млн евро для компаний.

До марта 2026 года страны ЕС должны подготовить планы диверсификации газовых поставок, а компании — уведомить власти о российских газовых контрактах.

По оценке ЕС, хотя импорт российской нефти сократился до менее 3% в 2025 году, российский газ все еще составляет около 13% европейского импорта стоимостью свыше 15 млрд евро ежегодно. Еврокомиссия также планирует представить свои предложения о поэтапном отказе от российской нефти к концу 2027 года.