Банк ВТБ столкнулся с масштабным техническим сбоем, в результате которого клиенты не могут проводить платежи по банковским картам. Как убедился RTVI, операции не проходят как при бесконтактной оплате, так и при попытке провести транзакцию с использованием пин-кода.

При попытке оплаты в приложении банка пользователи получают сообщение об ошибке проведения платежа. При звонке на горячую линию ВТБ абоненты слышат автоинформатор с записью: «К сожалению, временно ограничены операции по картам. Скоро все заработает».

Более на момент выхода публикации банк никак не комментировал масштабы сбоя и причины произошедшего. Время восстановления работоспособности систем также не уточняется.