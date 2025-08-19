Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова погиб в зоне проведения военной операции на Украине, сообщили RTVI в аппарате парламентария. Александр Милонов был принят добровольцем в 3-ю общевойсковую армию и служил в одном из подразделений разведки ЛНР.

«После получения травм в результате боевых действий он был переведен на медицинскую службу в одном из госпиталей. Однако травмы, полученные им в результате боевых действий, спровоцировали резкое ухудшение здоровья и вызвали скоропостижную смерть», — говорится в сообщении.

Погибшего отпели по православному обряду в его родном Санкт-Петербурге с соблюдением воинских почестей и во вторник, 19 августа, похоронили на кладбище в Пушкинском районе.





По данным телеграм-канала «Ротонда», Александр Милонов ушел на СВО в январе 2025 года.

Shot пишет, что Александр Милонов погиб, вероятно, 14 августа: «Он получил серьезное ранение во время боя за ЛНР».

Сам депутат Виталий Милонов тоже участвовал в боевых действиях в зоне СВО. В апреле этого года он рассказал «Комсомольской правде», что получил там ранение, но не афишировал этого.

«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — объяснил парламентарий.

Как сообщалось в статье, Виталий Милонов служил в противотанковой артиллерийской батарее старшим наводчиком, занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехоты. В сентябре 2023 года он сообщил, что получил звание лейтенанта. Милонов вернулся после того, как депутатам официально запретили длительное нахождение в зоне СВО.