Уголовное дело о мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности против бывшего мэра города Большой Камень Рустяма Абушаева, который проходит службу в зоне специальной военной операции, было закрыто по нереабилитирующим основаниям. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Абушаев отметил телеграм-канале, что дело было закрыто после проведения дополнительных проверок и разбирательств, которые произошли благодаря вниманию к делу со стороны главы Генпрокуратуры Александра Гуцана и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Уголовное дело в отношении Абушаева было заведено в марте 2023 года по подозрению в оформлении фиктивной собственности в виде двух земельных участков общей стоимостью 54 млн рублей на инвалида и ветерана труда с последующим переоформлением этой территории на третьих лиц и разделением на более мелкие участки для собственного пользования.

Помимо бывшего мэра, в деле фигурировали еще двое лиц. Позднее Абушаев отправился в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Несмотря на это, его объявили в розыск, однако суд обязал следователей отменить это решение и приостановить расследование.

«В рамках проведённых мероприятий доказано отсутствие моей аффилированности с бизнесом родителей и остальных родственников. Также в их пользу выносятся судебные решения по результатам многочисленных проверок», — сообщил Абушаев.

Бывший мэр также отметил, что несмотря на наличие государственных наград (орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль «За храбрость» II степени), которые дают право на реабилитацию и прекращение уголовных дел, он «принял решение не использовать эту возможность».

«И даже когда сотрудники без моего согласия прекращают уголовное преследование в связи с получением государственных наград, я обжалую такие решения», — добавил он.

Абушаев также сравнил свою ситуацию с судьбой главного героя серии фильмов «Утомленные солнцем», «где в конечном итоге справедливость восторжествовала, все встало на свои места, да еще к тому же и фашисты были побеждены».