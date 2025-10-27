Президент России Владимир Путин является самым популярным в мире лидером, считает американский журналист Такер Карлсон. Об этом Карлсон заявил в интервью RTVI US.

«Он самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», — сказал Карлсон.

Он утверждает, что знает об этом, потому что много путешествует.

«Допустим, вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин, Путин словно всемирная знаменитость», — заявил Карлсон.

По мнению журналиста, это происходит потому, что «Путин во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных, в отличие от западных лидеров».

В январе 2025 года Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президент США Джо Байдена пыталась убить Путина. «Это просто безумие», — сказал журналист.

По его словам, для команды Байдена хаос нужен был как «защитный экран». Карлсон утверждал, что Энтони Блинкен, занимавший при экс-президенте должность госсекретаря, «делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией». «Не знаю, как это сошло ему с рук», — посетовал журналист.