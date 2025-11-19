Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года термин «парасоциальный», сообщает CNN со ссылкой на представителей Кембриджского университета. Так называют одностороннюю эмоциональную связь, которую человек ощущает с тем, кого не знает лично — например, со знаменитостью, инфлюенсером или даже искусственным интеллектом.

Термин появился еще в 1956 году: социологи Дональд Хортон и Ричард Вол ввели его для описания того, как телезрители воспринимают ведущих телевизионных программ. Сегодня, отмечают составители словаря, парасоциальные отношения в основном формируются в социальных сетях. Рост интереса к этому слову в 2025 году связан с активным обсуждением эмоциональных связей пользователей с чат-ботами.

Кембриджский словарь приводит примеры ситуаций, в которых термин активно используется. Так, обсуждение отношений певицы Тейлор Свифт и игрока NFL Трэвиса Келса, а также внимание к личной жизни певицы Лили Аллен стали поводами для волны парасоциальных реакций в интернете.

По словам лексикографа Кембриджского словаря Колина МакИнтоша, термин «точно отражает дух 2025 года» и показывает, как быстро меняется язык. Экспериментальный социальный психолог из Кембриджского университета Симона Шналл добавила, что парасоциальные связи сегодня радикально меняют культуру поклонничества и способы взаимодействия с публичными фигурами, а также все чаще приобретают нездоровый характер.

Словарь также выделил несколько других популярных слов года. Среди них slop (низкокачественный интернет-контент, особенно созданный ИИ) и memeify (превращать событие или изображение в мем).

Кроме того, в 2025 году Кембриджский словарь добавил около 6000 новых слов, включая такие интернет-неологизмы, как delulu, skibidi и tradwife.