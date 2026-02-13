Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей приграничных территорий и тех, кто приезжает в эти районы, не носить камуфляжную, военную или зеленую форму. Соответствующее обращение глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что в последнее время участились атаки беспилотников, в частности FPV-дронов, по людям в камуфляже. По словам губернатора, просьба не носить такую одежду в первую очередь относится жителям 25-километровой зоны вдоль границы Белгородской области.

«Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. <…> Конечно же, сложная просьба. Но мы должны помнить о том, что враг рядом, что он коварен, и он каждую секунду может нанести удар. А самое главное, что есть в жизни каждого человека — это его собственная жизнь», — написал Гладков.

Гладков сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому округам.

Один человек погиб при ударе БПЛА в городе Грайворон. В селе Головчино результате нападения дрона на легковой автомобиль в селе Головчино мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения ноги и рук, а также перелом носа и был госпитализирован. Автомобиль был уничтожен огнем.

В результате ракетного обстрела села Севрюково женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Еще одна женщина получила баротравму и осколочное ранение ноги при атаке беспилотника на автодороге Ясные Зори — Бочковка. Также в больницу были доставлены супруги, пострадавшие при атаке на участке дороги Бочковка-Нечаевка.

Один мужчина получил травмы при атаке дрона в поселке Красная Яруга. Также пострадал житель села Вознесеновка, который был госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой, полученными из-за нападения БПЛА.