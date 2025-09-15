Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 15 сентября на пресс-конференции в Москве прокомментировал итоги Единого дня голосования и рассказал об исполнении «голубой мечты» Жириновского. Подробности передает корреспондент RTVI.

Преемник Жириновского объявил, что ЛДПР переживает рост популярности, и партии удалось осуществить «голубую мечту Владимира Вольфовича» — стать второй партией в России.

«Сегодня ЛДПР уступает закономерным образом партии парламентского большинства, партии «Единая Россия», она является главной. И первая среди оппозиционных партий партия выдвинула на этой выборной компании 12264 кандидата разных уровней, из которых зарегистрировано 97%, это 11895. Это второй результат в стране по выдвижению и регистрации — лучшей среди оппозиционных партий», — пояснил Слуцкий.

Политик рассказал об итогах выборов для ЛДПР: в 18 регионах из 21 партия выдвинула своего кандидата на пост губернатора; по предварительным итогам, в 7 регионах из 11 на выборах в заксобрания члены партии заняли вторые места (Белгород, Калуга, Кострома, Курган, Магадан, Рязань, ЯНАО). Слуцкий особо отметил ЯНАО, где ЛДПР удалось показать лучший для себя результат на выборах в региональные парламенты — 16,2% голосов.

«Всегда необходимо стремиться к большему. И тот, кто останавливается, неизбежно прекращает двигаться вверх, начинает двигаться вниз. Мы действительно говорим о том, что мы плечом к плечу сегодня призываем к сотрудничеству все, в том числе не только парламентские партии, плечом к плечу, вне зависимости от партийного билета в кармане, вероисповедания, возраста, места жительства. Мы соответствуем сегодня тому моменту истины, который переживает страна, мыслям и чаяниям людей», — сказал Слуцкий.

Также он заявил, что ЛДПР стала первой оппозиционной партией в России.

«Мы никогда не скрывали наших политических амбиций… Русский народ, русские не по крови, а по духу россияне должны жить достойно в своей стране», — сообщил Слуцкий.

Затем он объяснил, в чем ее оппозиционность. По словам Слуцкого позиция ЛДПР заключается в том, что найти эффективный путь достижения необходимого для России и ее жителей результата, а «не в том, что проголосовать против бюджета или председателя ЦБ».

Слуцкий заверил, что правительство слышит предложения членов ЛДПР.

«Каждую сессию Государственной думы десятки наших законодательных проектов становятся федеральными законами. Этого никогда не было в ЛДПР», — подчеркнул он.