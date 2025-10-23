Во время отдыха с семьей на турецком курорте Аланья скончался 57-летний гражданин России. Мужчине внезапно стало плохо в гостинице в районе поселка Конаклы, его срочно доставили в больницу, но спасти не смогли. Об этом сообщает Gazete Alanya.

По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо в отеле. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила россиянина в ближайшую больницу. Несмотря на экстренные меры и проведенные реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть пациента.

Местная полиция и жандармерия приступили к расследованию обстоятельств произошедшего. Тело россиянина было направлено на судебно-медицинскую экспертизу в Анталию для установления точной причины смерти.

По информации турецких властей, признаков насилия на теле обнаружено не было, основная версия — внезапный сердечный приступ или острое нарушение кровообращения.

Известно, что погибший отдыхал в Турции с супругой и совершеннолетним сыном. В ближайшее время консульские службы России окажут семье содействие в оформлении документов и репатриации тела на родину.

Это второй смертельный случай с российскими туристами в Аланье за последнюю неделю. Ранее в одном из отелей курорта умерла 69-летняя гражданка России, смерть наступила по естественным причинам.