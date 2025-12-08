Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки после операции в частной медицинской клинике в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным «МК», смерть, возможно, не связана с операцией, рассматривается версия об отрыве тромба. Подробности — в материале RTVI.

По данным следствия, женщина умерла 7 декабря после операции в медучреждении на Скатертном переулке. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК, до трех лет лишения свободы).

Следователи осмотрели в клинике место происшествия, а также изъяли служебные и медицинские документы. Кроме того, назначены несколько судебных экспертиз.

Расследование дела взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

О смерти 43-летней пациентки частной столичной клиники стало известно 7 декабря. В Росздравнадзоре по Москве и Подмосковью уточнили, что женщине провели две пластические операции. По данным РЕН ТВ, 6 декабря ей провели операции по уменьшению груди и коррекции живота (абдоминопластика). Утром следующего дня женщине стало плохо, врачам не удалось спасти ее. У нее осталось двое детей.

РЕН ТВ, а также телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что причиной смерти женщины могли стать осложнения после аспирации. В свою очередь «МК» пишет, что летальный исход может быть не связан с самой операцией — у пациентки, предположительно, произошла легочная эмболия (закупорка легочных артерий тромбом), которая привела к остановке сердца. По информации издания, операция была необходима из-за особенностей здоровья.

«112» и «МК» пишут, что пациентка умерла в частной клинике «Медлаз», где стоимость операций начинается от 300 тыс. рублей. Кто именно проводил операцию, неизвестно. Как пишет «МК», женщина и ранее обращалась в «Медлаз». Стоимость операции, которую ей провели перед смертью, превысила 1 млн рублей, говорится в статье.