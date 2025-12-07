В Москве пациентка частной медклиники умерла после операции. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным надзорного ведомства, утром 7 декабря в частной клинике в Скатертном переулке умерла женщина 1982 года рождения. За день до смерти ей провели операцию.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств гибели пациентки. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В Росздравнадзоре по Москве и Подмосковью сообщили РИА Новости, что женщина умерла после проведения двух операций. Ведомство также выясняет причины ее гибели.

По данным источника РЕН ТВ, 6 декабря пациентке провели две операции: по уменьшению груди и коррекции живота (абдоминопластика). Как утверждает телеграм-канал Baza, утром следующего дня женщине стало плохо. Врачи не смогли спасти пациентку, она скончалась в палате с признаками аспирации.

После гибели женщины в клинике работают следователи, криминалисты выясняют, кто именно оперировал женщину и что стало причиной смерти, пишет «112». По информации телеграм-канала, ее оперировали в частной клинике «Медлаз».

«Операция в ней стоит от 300 тыс. рублей. Клиника славится тем, что в ней работает известный врач Владимир Сафронов. Он ведет свой блог с 1 млн подписчиков», — говорится в публикации.

Ранее RTVI рассказал о гибели женщины из Казахстана, которой провели операцию в частной московской клинике. Родственники погибшей настаивают на том, что медики допустили серию врачебных ошибок. СК возбудил уголовное дело, посчитав произошедшее смертью по неосторожности, однако обвиняемых в нем нет.