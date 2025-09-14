Пять человек стали жертвами крупной автокатастрофы в Калужской области. Авария с участием трёх автомобилей произошла днем 14 сентября на автодороге «Золотое кольцо» в Перемышльском районе.

По предварительной информации, около 14.00 мск на трассе столкнулись две легковые машины — Renault Duster и Tank 300 — и грузовик Sitrak.

В результате погибли все находившиеся в легковушках: оба водителя и три пассажира иномарки Renault. Четверо скончались на месте, один пострадавший пассажир Renault позднее умер в больнице.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ЧП региональная прокуратура организовала проверку.