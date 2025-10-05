Около тысячи туристов, по предварительным данным, оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста со стороны Тибета из-за «сильнейшей за последние годы снежной бури», сообщает китайское издание Sanxiang Metropolis Daily.

4 октября туристическую зону Эвереста экстренно закрыли. Альпинисты в базовом лагере оказались в ловушке из-за обледенелых дорог и вынуждены укрываться в палатках, пишет газета. Из-за сильного снегопада видимость упала до менее чем одного метра.

В некоторых районах палатки туристов обрушились или оказались полностью под снегом, а яки не могут передвигаться из-за глубоких сугробов.

«По неполным оценкам, до тысячи человек могли оказаться в затруднительном положении на всем протяжении маршрута. Некоторые из них могут спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь спасателей», — говорится в публикации.

На помощь пострадавшим направлены местные спасатели, профессиональные гиды и жители деревень, но нестабильная связь и глубокий снег осложняют спасательную операцию. Местные власти призвали туристов отказаться от поездок в этот регион.

Снегопад на восточном склоне Эвереста не прекращается с 3 октября, пишут китайские СМИ. Непогода привела к полной блокировке маршрутов спуска, в результате около тысячи альпинистов из разных лагерей застряли на высоте более 4,9 тыс. м.

Некоторые пострадавшие, как утверждается, находятся критическом состоянии в симптомами переохлаждения. К расчистке дорог и спасательным работам привлечены сотни человек. Как пишет Reuters, часть туристов уже эвакуированы с горы.

Ассоциация туристических агентств Непала в свою очередь предупредила, что оползень повредил участок треккингового маршрута в районе Эвереста между поселками Намче-Базар и Джорсале. Туристов призвали использовать другие тропы, расположенные на 200-300 м выше основного маршрута.

В Непале двое суток не прекращаются дожди, вызывая наводнения и оползни по всей стране. Погибли более 50 человек, семеро считаются пропавшими без вести, около 30 пострадали, сообщает Nepal News. Сильнее всего пострадала провинция Коши, где погибли 49 человек. В Коши находится нацпарк Сагарматха, в состав которого частично входит Эверест.