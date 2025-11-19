В странах Латинской Америки обсуждают гипотетическую готовность России организовать альтернативный чемпионат мира по футболу, обратил внимание RTVI. В этом турнире якобы смогут принять участие сборные, не попавшие на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. При этом, по утверждению чилийского радио ADN, среди вероятных мест проведения матчей альтернативного мундиаля рассматривается… Вашингтон. Аргентинский портал Doble Amarilla, в свою очередь, пишет, что международный «блиц-турнир» по футболу может пройти в 2026 году в самой России. В РФС эту информацию отрицают. Подробности — в материале RTVI.

Что говорят в Чили

По данным чилийского радио ADN, Россия раздумывает над организацией альтернативного чемпионата мира по футболу, который может состояться в США — одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026 под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Таким образом Москва якобы пытается добиться снятия действующего с февраля 2022 года запрета ФИФА на участие российской футбольной сборной в международных турнирах.

Причем принять альтернативный мундиаль, организованный Россией, может Вашингтон — столицы США нет в списке американских городов, где будут проходить игры ЧМ-2026.

Как следует из материала, информацию о возможном проведении еще одного международного футбольного турнира собирают чилийские спортивные журналисты, сопровождающие сборную Чили по футболу за рубежом. Накануне чилийские футболисты, не попавшие на мировое первенство в Северной Америке, сыграли два товарищеских матча на стадионе «Фишт» в Сочи, обыграв национальные сборные России (2:0) и Перу (2:1).

Следующий чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском Нью-Джерси.

Что говорят в Аргентине

Об «амбициозном проекте» Российского футбольного союза (РФС) организовать свой чемпионат мира, чтобы добиться снятия футбольных санкций, также сообщает аргентинский портал Doble Amarilla. По его утверждению, «блиц-турнир» с участием восьми или двенадцати сборных, не прошедших отбор на мундиаль, предлагается провести в 2026 году в России. Игры могут пройти на четырех российских футбольных стадионах, которые принимали матчи ЧМ-2018.

«Российский футбольный союз работает над тем, чтобы в следующем месяце представить в Вашингтоне (5 декабря в столице США пройдет жеребьевка ЧМ-2026 по футболу. — прим. RTVI) новаторскую идею для того момента, когда будет снят запрет на участие России в международных и континентальных соревнованиях», — утверждается в материале Doble Amarilla.

Издание пишет, что над подобным предложением якобы работают глава РФС Александр Дюков и почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Москва ожидает, что сначала ФИФА и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) разрешат женской сборной России принять участие в отборочных матчах к ЧМ-2027, а также допустят к международным соревнованиям российские юношеские сборные по футзалу и пляжному футболу, добавляет Doble Amarilla.

«Это станет первым шагом к тому, чтобы на следующем Конгрессе ФИФА перед началом ЧМ-2026 добиться полного снятия всех запретов для российских сборных и клубов, что впоследствии позволит России принять участие в отборочных матчах к ЧМ-2030», — отмечает аргентинский портал.

Что говорят в России

Источник в РФС сообщил телеканалу «Матч ТВ», что информация о вероятном проведении футбольных соревнований с участием сборной России и других команд параллельно с ЧМ-2026 «не соответствует действительности».

Упомянутый в материале Doble Amarilla Вячеслав Колосков отметил в разговоре с «Матч ТВ», что во время мундиаля запрещено проводить другие международные футбольные турниры. «Кто‑то баламутит народ такими новостями», — добавил он.

В РФС сказали RTVI, что им «нечего добавить» к предшествующим комментариям.

Ранее о том, что РФС планирует в 2026 году провести альтернативный чемпионат мира по футболу, российские СМИ писали со ссылкой на портал 365Scores. Среди потенциальных участников такого турнира наряду с Россией назывались Чили, Перу, Венесуэла, Сербия, Греция, Нигерия, Камерун и Китай.

На днях главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин покинул должность главного тренера московского «Динамо» из-за желания «полностью сосредоточиться» на работе с российской национальной командой.

«Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — сказано в заявлении Карпина на сайте РФС.

1 июня Александр Дюков говорил, что Карпин может совмещать тренерскую работу в национальной сборной России и в российском футбольном клубе, «пока сборная не играет в официальных турнирах».