Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан предположительно по подозрению в связях с задержанными ранее участниками «кладбищенской мафии», передает местный телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на свои источники в органах власти и бизнес-кругах региона. Собеседники ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что Наумова подозревают в особо крупном мошенничестве.

Официального подтверждения по поводу задержания градоначальника из правоохранительных и следственных органов не поступало. Пресс-служба администрации Владимира и СУ СКР по Владимирской области отказались давать журналистам комментарии по этому вопросу.

«Зебра ТВ» отмечает, что если данные о задержании Наумова подтвердятся, что возникнет любопытное совпадение по срокам: 30 августа во Владимире будет праздноваться День города, а 14 сентября состоятся выборы в городской Совет народных депутатов.

Наумов руководил администрацией Владимира с 21 ноября 2022 года, а до этого возглавлял администрацию Гороховецкого района Владимирской области. Его кандидатуру единогласно утвердили депутаты горсовета — в рамках конкурса, объявленного после того, как занявший губернаторский пост Александр Авдеева отправил тогдашнего мэра региональной столицы Андрея Шохина своим представителем в Совет Федерации.

Дмитрий Наумов родился в октябре 1979 года в поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области, окончил там школу и получил рабочую специальность в Вязниковском механико-технологическом техникуме, а в 2004 году обзавелся дипломом Владимирского госуниверситета по специальности «экономист-менеджер». В 2008 году Наумов получил второе высшее образование — на специализации «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства» в Российской академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС).

С 1999 года Наумов работал инженером по охране окружающей среды в Мстёрском МП «ЖКХ», потом дослужился до главного специалиста окружной администрации администрации Мстёрского сельского округа, а в 2006 году стал заместителем главы поселка Мстёра.

В 2011 году Наумов возглавил отдел ЖКХ и охраны окружающей среды в муниципальном «Управлении районного хозяйства» Вязниковского района, потом на протяжении семи лет заведовал отделом управления имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры, а затем — главой администрации Мстёры.

В 2019 году Наумов вошел в состав администрации Гороховецкого района, где до 2021 года занимал должность замглавы и руководил аппаратом, а потом стал район-менеджером — и с этого поста пересел в кресло мэра Владимира.