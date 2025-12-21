Советник гендиректора сервиса HeadHunter, общественный деятель Виталий Терентьев оказался в коме после пластической операции, сообщают Baza, РЕН ТВ, Shot и Mash. Официально эта информация не подтверждена.

По предварительным данным, 20 декабря Терентьеву в частной московской клинике проводили процедуру липосакции живота, после которой у него начались осложнения.

«Сразу после процедуры у мужчины остановилось дыхание. Врачи вызвали скорую помощь и провели ему реанимацию, пока она ехала. Мужчину удалось спасти, сейчас он в коме», — утверждает Baza.

РЕН ТВ пишет, что Терентьева подключили к аппарату ИВЛ. Подробности о его текущем состоянии и прогнозах врачей пока не сообщаются.

Виталий Терентьев стал советником гендиректора HeadHunter в 2025 году. С 2008 года он занимал различные руководящие должности в компании, а в 2019 году стал GR-директором HeadHunter. Кроме того, он является заместителем председателя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного города».