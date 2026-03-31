Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев устроил ДТП в ночь на 31 марта и был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает саратовское издание «Взгляд-Инфо» со ссылкой на источники в региональном правительстве, а также Mash и РЕН ТВ.

По предварительным данным, авария произошла около 00:20 у дома №9 по улице Исаева в Саратове. 52-летний чиновник управлял белым Chery Tiggo и на высокой скорости врезался в припаркованный Ford Focus, отмечает «Взгляд-инфо». К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

«Это было около 0.20. Мне показалось, что водитель Chery находился в неадекватном состоянии — он пытался закрыться в машине. Потом его достали из салона и увезли на скорой», — поделился один из очевидцев.

«Взгляд-инфо» пишет, что Исаев был доставлен в реанимацию областной больницы.

В ГУ МВД по региону подтвердили только факт аварии, не называя имени водителя.

«31 марта, около 00:20, напротив дома 9 по ул. Исаева 52-летний водитель, управляя автомобилем Chery Tiggo, не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный Ford Focus. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Chery Tiggo госпитализирован в лечебное учреждение с различными травмами. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В минздраве области уточнили: «В состоянии средней степени тяжести водитель находится в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме».

При этом пресс-секретарь губернатора Диана Бурлаченко факт ДТП отрицала: «Ни в какое ДТП он не попадал. Михаил Исаев находится на рабочем месте».

Губернатор Роман Бусаргин инцидент лично не комментировал. По информации «Взгляд-Инфо», уже предпринимаются попытки скрыть произошедшее — в частности, по имеющимся у издания сведениям, «корректируется» журнал вызовов скорой помощи.

Исаев занял пост вице-губернатора 24 февраля 2026 года. До этого чиновник дважды возглавлял Саратов — в 2017—2022 и в 2025—2026 годах, а в промежутке успел побывать спикером Саратовской облдумы и главой Энгельсского района. На новом посту Исаев курирует силовой блок, внутреннюю политику, включая выборы, а также СМИ.