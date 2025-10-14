В США может разразиться экологическая катастрофа, если подземные толчки вдоль зоны субдукции Каскадия спровоцируют активность литосферных плит в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии, сообщают The New York Times и Guardian со ссылкой на сейсмологов. Российские СМИ вспомнили, что с таким же «страшным пророчеством» выступал ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

NYT приводит слова специалиста из Университета штата Орегон Криса Голдфингера, который ранее уже сообщал о возможных землетрясениях, спровоцированными активностью Каскадии. Ученый утверждает, что если она и Сан-Андреас задвигаются в одно и то же время, Северную Америку ждет крупнейшая катастрофа с огромными масштабами разрушений вплоть до полного исчезновения городов. Голдфингер считает, что больше всего могут пострадать Сан-Франциско, Портленд, Сиэтл и Ванкувер.

Согласно исследованию орегонского университета, зона субдукции Каскадия в прошлом провоцировала подземные толчки на разломе Сан-Андреас. Ученые проанализировали подземную активность в регионе на протяжении последних 3 тыс. лет, чтобы найти взаимосвязь между активностью Каскадии и разрывами разлома Сан-Андреас.

По словам Голдфингера, последний раз Каскадия и Сан-Андреас проявляли активность в одно и то же время в 1700 году, а за последние несколько тысяч лет все восемь крупнейших землетрясений Каскадии вызывали соответствующее землетрясение в Сан-Андреасе.

В 1999 году группа сейсмологов во главе с Голдфингером пробурила керн в 60 км от мыса Мендосино в Калифорнии и попали в зону разлома Сан-Андреас. Анализ горной породы показал, что мелкозернистый слой на дне был вызван сильным землетрясением в районе разлома субдукции Каскадия.

При этом исследователи все еще считают, что нужно собрать больше доказательств. Однако, по словам Голдфингера, имеющиеся исследования должны стать предупреждением жителям территорий, которым потенциально угрожает катастрофа.

«Оформите страховку на случай землетрясения. Изучите варианты укрепления домов, построенных по старым стандартам. <…> Знайте, что делать, когда начнется тряска: упасть, укрыться и держаться», — написал PR-специалист Калифорнийского управления по борьбе с землетрясениями Бен Деси.

В мае 2025 года специалистка Геологической службы США (USGS) Сара Минсон рассказала, что угроза землетрясения на севере Калифорнии выросла до 72%. Она уточнила, что катастрофа может произойти в течение следующих 30 лет.

Похожее по своим масштабам землетрясение произошло в 1989 году неподалеку от горы Лома-Приета неподалеку от Сан-Франциско — оно унесло жизни 63 человек, еще 4 тыс. горожан пострадали.

Самое крупное землетрясение в истории страны также произошло в Калифорнии. В 1906 году в Сан-Франциско магнитуда подземных толчков составила не менее 7,9 баллов. Землетрясение привело к гибели гибели 3 тыс. жителей Сан-Франциско и сровняло с землей около 80% мегаполиса.

В феврале 2023 года в юго-восточной части Турции и в Сирии с промежутком в несколько часов произошли крупные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 баллов. От разрушений погибли не менее 53,5 тыс. человек, еще около 700 тыс. зданий обвалились, оставив без крова миллионы людей.

После этого российские СМИ вспомнили слова политика Владимира Жириновского о тектоническом оружии: «Можно создавать сегодня искусственные землетрясения. Все землетрясения и связанные с этим наводнения — все это можно делать искусственно».

Похожие предупреждения экс-лидер ЛДПР делал и в 2003 году, обращаясь к занимавшему тогда пост президента США Джорджу Бушу-младшему.