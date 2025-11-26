В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли накануне с колото-резаной раной шеи в квартире на улице Ковалевской Красногвардейского района. Об этом сообщил главк городского Следственного комитета (СК). По данным местных СМИ, в убийстве призналась 13-летняя дочь жертвы.

В сообщении СК говорится, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (убийство), но ничего не сказано о предполагаемых обстоятельствах и подозреваемых. Ведомство лишь отметило, что место происшествия осмотрено следователем и назначены экспертизы, тогда как возможные мотивы и условия, которые способствовали совершению преступления, устанавливаются.

На фото, показанном следствием, видна часть квартиры с зарешеченным окном, сломанной частью оконного проема и следами копоти на стене. Издания «78» и «Фонтанка» пишут, что в помещении был пожар.

Канал «Оперативный МЧС Петербурга» написал о пожаре в доме на Ковалевской улице в предрассветные часы 26 ноября.

«В двухкомнатной квартире, на кухне площадью 8 кв. м горела обстановка на площади 3 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в публикации.

По информации канала, пожар потушили за 20 минут, было задействовано две единицы техники и 10 человек личного состава.

Пыталась инсценировать нападение чужака

Канал «78» написал, что в убийстве матери предварительно заподозрили дочь-подростка, которая после нанесения смертельной раны могла устроить пожар и сбежать из квартиры через окно. При этом сотрудникам правоохранительных органов она изначально сказала, что в дом якобы ворвался незнакомый мужчина, который убил ее мать и порезал руку самой девочке, после чего устроил поджог и скрылся.

Однако, как рассказала «Комсомольская правда», следователи изучили улики и выдвинули версию, что девочка сама убила мать, а себе нанесла порезы, и потом подожгла квартиру, чтобы инсценировать нападение постороннего.

Позднее «78» и «Фонтанка» сообщили, что девочка созналась в убийстве. «Фонтанка» писала, что, по словам подростка, мать ее постоянно «обижала», а в последнюю ночь «дала подзатыльник, накричав за то, что дочь не ложится спать».

По данным «78», школьница около двух недель назад сбежала из дома, оставив записку, что она любит родителей и кошку и просит не беспокоиться о себе. Позднее в разговоре со старшей сестрой девочка якобы упомянула, что боится наказания, хотя, как отмечает канал, родители, предварительно, не прибегали к подобным мерам в отношении младшей дочери и «лишь следили за тем, чтобы она не слишком часто гуляла».

«Девочка здорова, ментальных расстройств у нее нет. Семья предполагает, что школьница напала на маму, будучи в состоянии наркотического опьянения», — говорится в публикации.

По версии, которую изложил «78», девочка могла убить мать из-за «гиперопеки» — в частности, из-за того, что после побега из дома ей ограничили свободу передвижения.

Глава Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт написал в своем канале, что семья не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.

«Сегодня ночью в квартире на Ковалевской улице произошла трагедия. Погибла женщина, подросток — 13-летняя девочка — находится в больнице. Они жили с матерью вдвоем, отец жил отдельно. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция», — говорится в сообщении.

«Зашел — жена лежит мертвая»: что рассказал отец девочки

Каналу «78» отец подростка рассказал, что в день перед убийством они вместе гуляли и катались на коньках, после чего девочка и мама вернулись домой.

«И вот мне в 4 часа дочка звонит, что зашел домой какой-то мужчина, порезал маму и напал на нее, а она убежала. Жена умерла, горло порезали», — цитирует его издание.

По словам собеседника, он не жил вместе с женой и дочерью из-за конфликта с тещей. При этом он полностью содержал семью и навещал не менее трех раз в неделю.

Отец школьницы сказал, что лично был на месте трагедии.

«Я приехал, уже дочку нашла полиция, они по дороге звонили. А до этого я зашел — жена лежит мертвая. Я бросился к ней, потом меня убрали оттуда. Потом к дочке подошел, сказал: “Доченька, мама ушла от нас”. И мы начали вместе плакать», — приводит его слова «78».

Как уточняют СМИ, убитой было 47 лет.

Телеграм-канал «112» пишет, что дочь женщины якобы могла заранее спланировать преступление, потому что «смоделировала убийство» при помощи видеоигры. По данным канала, у нее в соцсетях было «множество тик-токов с трансляциями» некоей популярной игры, на некоторых кадрах ее персонаж «долго танцевал в подожженной комнате», а в другом случае «нес раненого игрока на руках». SHOT добавил, что «аватар девочки танцевал в огне в квартире под Инстасамку».

«Предположительно, так школьница пыталась смоделировать расправу над собственной матерью и последующую попытку скрыть следы преступления», — сделал вывод «112».

Baza утверждает, что дочь убитой «избежит наказания», поскольку уголовная ответственность за убийство наступает только с 14 лет.