Падение египетского фунта до рекордных минимумов напрямую не отразится на отдыхе российских туристов, но подорожание авиатоплива вполне может сказаться на стоимости билетов. Об этом RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

После того как США и Израиль 28 февраля вступили в конфликт против Ирана, египетский фунт стал падать, опустившись к концу марта до исторического минимума — до 54,6 за доллар на офшорном рынке. По данным Bloomberg, с момента начала боевых действий на Ближнем Востоке египетская валюта демонстрирует худшую динамику в мире.

Египет не участвует в конфликте напрямую, однако его экономика оказалась под сильным давлением: часть судоходных компаний ушла из Суэцкого канала — ключевого источника валютных поступлений страны, — а инфляция и цены на топливо снова пошли вверх. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси на прошлой неделе предупредил, что страна находится «в состоянии, близком к чрезвычайному».

Однако Горин подчеркнул, что для россиян, планирующих отдых в Египте, курс фунта — не главный ориентир.

«Все международные путешествия для российских туристов и туркомпаний законтрактованы в долларах и евро. Соответственно, для нас более важен курс рубля к евро и доллару, его ослабление и укрепление напрямую влияет на стоимость путешествий», — пояснил он.

Собеседник RTVI уточнил, что падение или подъем курса валюты в таких популярных у россиян странах, как Египет или Турция, имеют куда большее значение именно для местной экономики.

Например, из-за падения фунта меняются закупочные цены на продукты, фонды оплаты труда, налоговая нагрузка, но для туриста, приезжающего с долларами или евро, это ощущается лишь косвенно. «Здесь первично, все-таки, евро или доллар», — сказал Горин.

Эксперт добавил, что туристы расплачиваются в России в рублях за турпакет по курсу евро и доллара — и к египетскому фунту это никак не привязано, а в самом Египте они рассчитываются картами зарубежных банков или наличными в евро и долларах.

«Для туристов, в принципе, никакого влияния изменение фунта не влечет, так как все расчеты и обмены происходят через евро или доллар», — подчеркнул он.

Куда важнее, по словам Горина, другой фактор — рост стоимости авиационного топлива.

«В марте было зафиксировано плюс 40%. И мы знаем, что сейчас эта цена не остановилась и топливо дорожает еще на 20%. <…> Поэтому здесь в перспективе может сказаться по неоформленным авиабилетам изменение стоимости авиаперелета в большую сторону из-за топлива. Египетские авиакомпании в том числе вводят специальные динамичные топливные сборы, и повышение средней стоимости билетов в одну сторону может быть на 50—70 евро. И этот фактор здесь нужно обязательно учитывать», — заключил он.