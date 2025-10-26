В Березовском (городе-спутнике Екатеринбурга) мужчина убил жену и попытался ее расчленить, а затем сдался полиции. Об этом сообщают 66.ru, URA.ru и Baza.

Инцидент произошел 17 октября. По данным URA.ru, 50-летний мужчина попросил жену разделать курицу для супа, та отказалась.

«Мужа это взбесило, и он убил ее. Через пять дней после убийства мужчина сдался полиции», — рассказал источник издания.

В статье говорится, что тело убитой женщины было обнаружено в сарае. По информации собеседника Ura.ru, мужчина «снял кожу со своей жены, но не смог продолжить расчленение».

Аналогичную информацию публикует 66.ru со ссылкой на источник. По его данным, предполагаемый убийца «спустя неделю сам пришел в полицию и признался в преступлении».

Baza пишет, что инцидент произошел в частном доме. Местный житель, по данным телеграм-канала, зарезал свою жену, после чего попытался снять с нее кожу, но не смог и сдался полиции спустя пять дней. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В полиции Березовского сообщили E1.RU, что подозреваемый установлен, он дал признательные показания.

31 июля прокуратура Свердловской области рассказала, что суд в Березовском отправил в СИЗО мужчину по обвинению в убийстве жены. По данным обвинения, 28 июля фигурант дела попал в ДТП, в машине с ним находилась мертвая жена, которая, как выяснил судмедэксперт, не погибла в аварии, а предварительно была задушена.