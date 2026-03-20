Женщины любят тру-крайм больше мужчин, поскольку этот жанр дает им три бонуса: снижение стресса через сравнение «у кого хуже», компенсацию нехватки острых эмоций в рутине и ценные сведения о том, как обезопасить себя через изучение логики преступника. Эти причины RTVI назвали психологи Екатерина Кольцова и Радмила Стригунова.

Обе собеседницы RTVI сходятся в том, что тру-крайм выполняет функцию психологической защиты. Кольцова объясняет популярность жанра механизмом сравнительного облегчения.

«В принципе, в целом, когда женщина в загруженной жизни и у нее есть большие факторы для стресса, мы с вами любим посмотреть, у кого хуже. <…> Мозг проживает эту трагедию так, что это происходит с ней, но при этом — возвращает в реальность, что это не так. Тем самым возникает некое облегчение, что это просто у кого-то произошла такая неприятная история, меня это не касается», — поясняет эксперт.

Стригунова называет этот процесс «эмоциональной прививкой». По ее словам, погружаясь в моделируемую ситуацию опасности из безопасного пространства, психика женщины проходит своеобразный тренинг.

«Когда она погружается в смоделированную, основанную на реальности ситуацию опасности из безопасного пространства своего дома, на кровати, просто при просмотре, то психика женщин проходит своеобразный тренинг, изучает модели поведения жертв, изучает модели поведения преступников, анализирует ошибки, видит работу системы правосудия. И это очень хорошо помогает снизить чувство беспомощности перед лицом неопределенных угроз нашего мира».

Второй механизм, по словам Екатерины Кольцовой, связан с дефицитом ярких событий в повседневной жизни. Когда женщина погружена в рутинные действия и испытывает скучание, она начинает искать недостающие эмоции в триллерах или криминальных расследованиях.

Третья — и, возможно, наиболее глубокая — причина касается вопроса безопасности. Оба эксперта отмечают, что женщины используют тру-крайм как способ изучить потенциальную угрозу и защитить себя.

«Интересно посмотреть, изучить, как думает человек, который может причинить тебе боль, в том числе, и как будто бы заранее подготовиться к тому, что со мной это не пройдет. То есть — я не попадусь на эту удочку, я буду знать, как себя защитить», — объясняет Кольцова.

Она проводит параллель с абьюзивными отношениями, отмечая, что тру-крайм создает у женщин ощущение, что они смогут предотвратить преступление или разоблачить злоумышленника.

Стригунова акцентирует и когнитивную составляющую: тру-крайм позволяет женщинам задействовать аналитические способности и дает возможность использовать присущий им эмоциональный интеллект как инструмент для решения сложной головоломки.

Кроме того, Стригунова выделяет социальный аспект интереса к тру-крайму: истории о преступлениях часто повествуют о нарушении границ, разрушении доверия и насилии в близких отношениях.

«Для многих женщин такой просмотр, обсуждение таких сюжетов становится способом коллективного прорабатывания сложных тем, формой молчаливой солидарности, наверное, и повышения бдительности. Это не просто развлечение, а своеобразное коллективное изучение, может быть, инструкции по выживанию в нашем обществе, где, увы, такие риски существуют, и существует их очень много сейчас», — резюмирует психолог.

Тру-крайм (true crime) — это документальное повествование о расследовании реальных преступлений, преимущественно серийных убийств, маньяков и громких уголовных дел. В отличие от художественных детективов, этот жанр опирается на подлинные материалы: записи допросов, протоколы экспертиз, свидетельства очевидцев и архивные кадры. Основная цель таких фильмов, книг и подкастов — не просто воссоздать хронологию событий, но и проанализировать историю преступника.

Журналистка Саша Сулим и член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева, которые специализируются на криминальной тематике, в июне 2023 года делились своим мнением по поводу популярности тру-краймов среди женщин.

«Возможно, это связано с тем, что во многих культурах существует запрет на агрессию для женщин: нельзя ее показывать, нельзя ее проявлять. Женщина “должна‚ быть милой и красивой, но ей хочется хотя бы со стороны понаблюдать, как люди выражают агрессию в полной мере, и на секунду почувствовать себя на месте героев событий. При этом в 90% случаев именно женщина становится жертвой маньяка. В иерархии власти она находится ниже, а акт насилия — это всегда подтверждение своей власти над другим человеком. Женщина чувствует себя в группе риска, и книга, фильм или подкаст помогает ей в безопасной обстановке пережить свои самые сильные страхи, чтобы избавиться от них», — отмечали они.