Инфаркты по статистике чаще всего происходят ранним утром, но это никак не помогает в их профилактике, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Так он прокомментировал слова известного теледоктора Александра Мясникова о том, что «инфаркты в предутренние часы — это классика».

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» заявил, что самое «собачье время» — это 3-5 утра, когда «происходят отеки легких». По его словам, риск инфаркта выше всего именно в это время, и это подтверждается клинической практикой.

«У нас статистика есть. Не могу сказать, насколько вероятность опасности [риска инфаркта] выше, чем в другие часы. Просто именно в эти часы концентрируются, скажем так, инфаркты. Но это отнюдь никак не помогает предотвращать или профилактировать эти заболевания», — сообщил Куринный.

Депутат добавил, что на самом деле все зависит от конкретного заболевания. Множество разных факторов могут повлиять на состояние человека, и это не связано с определенным временем суток, пояснил он.

На вопрос, учитываются ли предутренние часы в каких-либо клинических рекомендациях, Куринный ответил отрицательно: «Нет, таких рекомендаций нет».

Также слова Мясникова RTVI прокомментировал реабилитолог, травматолог Петр Попов. Врач, ставший известным после того, как предложил свою методику лечения геморроя при помощи огурца, заявил, что доверяет заявлению Мясникова.