Журналистка Ксения Собчак удалила со своего YouTube-канала «Осторожно: Собчак» интервью с музыкантом и блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым по просьбе Роскомнадзора, который усмотрел в видеоролике пропаганду ЛГБТ*. Об этом телеведущая сообщила в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Приношу извинения и герою, и зрителям за это вынужденное удаление», — написала журналистка.

Собчак отметила, что «реальных кейсов» правоприменения по статье об ЛГБТ*-пропаганде, связанных с контентом, «очень мало», и юристы дают «очень разные советы» на этот счет. Журналистка подчеркнула, что она и ее редакция живут и работают в России, которую любят «и в горе, и в радости», и соответственно, подчиняются всем ее новым законам.

Интервью, которое потребовал удалить Роскомнадзор, вышло на канале Собчак в сентябре.

Сергей Григорьев-Апполонов (творческий псевдоним Grey Wiese) — племянник участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. С начала 2000-х годов Сергей живет за границей. Он ведет блог и поет в поп-группе AppolonovGang вместе с бывшим зятем солиста «Иванушек» Андреем Бурдуковым, который сейчас известен под фамилией Григорьев-Апполонов — младший. СМИ также называют его крестником артиста.

Бурдуков был женат на сестре участника «Иванушек» Юлии Григорьевой-Апполоновой, после брака он взял фамилию супруги. В 2017 году женщина умерла от приступа астмы в возрасте 51 года.

В марте движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с просьбой проверить участников AppolonovGang на пропаганду ЛГБТ* и запретить им въезд в Россию. Поводом стали сообщения о том, что музыканты живут в Париже вместе, а также интервью, в которых Григорьевы-Апполоновы, по мнению участников движения, «явно продвигают ЛГБТ* и не скрывают своих склонностей».

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

