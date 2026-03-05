Правительство Москвы сохранит выполнение всех социальных обязательств перед жителями при оптимизации бюджетных расходов/ Об этом 5 марта сообщает официальный портал мэра столицы.

Согласно публикации, президиум правительства города принял решение, реализация которого позволит перераспределить расходы бюджета в пользу приоритетных направлений.

Столица намерена сохранить высокие стандарты предоставления услуг и продолжить финансовую поддержку совместных мероприятий с Министерством обороны России и программ помощи военнослужащим и членам их семей.

Отмечается, что оптимизация расходов не затронет работников учреждений, обеспечивающих предоставление гражданам социальных услуг. Ключевые инфраструктурные проекты, включая программу реновации и строительство метро, будут реализованы в запланированные сроки.