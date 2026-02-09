Власти Москвы в 2025 году обеспечили устойчивое и позитивное экономическое развитие, рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что город вносит большой вклад в достижение национальной цели построения эффективной и конкурентной экономики России.

«У нас обычно риторика, что год был непростой, — этот год тоже был непростой. Тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития, не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли», — заявил Собянин.

Согласно предварительным оценкам, рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы за 2025 год составит 2,3%. Начиная с 2020 года ВРП столицы увеличился на 28,4%.

Глава московской администрации подчеркнул, что объем капитальных вложений из всех источников финансирования за 2025 год вырос на 4% и достигнет 9 трлн рублей по предварительной оценке. По словам Собянина, с 2020 года инвестиции в основной капитал выросли в 1,6 раза.

«Инвестиции в основной капитал — уже достаточно неплохие результаты за шесть лет: на 63 процента нарастили объемы, хотя уже база была очень высокая. Мы до этого уже нарастили достаточно серьезно, и еще на 63 процента за эти годы инвестиций: это инфраструктура, это строительство, это промышленность и так далее», — подчеркнул мэр столицы.

Роль Москвы в достижении национальной цели технологического лидерства

На встрече с президентом Собянин рассказал и о создании современной инфраструктуры для размещения высокотехнологичных производств, за счет чего город может наращивать объемы выпуска в сферах микроэлектроники, беспилотных авиационных систем, энергетических технологий и других.

Он подчеркнул, что сегодня в Москве есть 13 млн квадратных метров промышленных площадей хорошего качества. Показатель при этом планируют увеличить до 25,3 млн квадратных метров к 2032 году. Для этого в столице построят 12,2 млн квадратных метров новых корпусов и других производственных объектов.

Еще одна отрасль, в которой Москва планирует занять лидирующие позиции через несколько лет, — это фармацевтика, отметил Собянин.

«Заделы все есть, целый кластер фармацевтических предприятий. Если посмотреть на примеры таких предприятий, в этом году ввели предприятия в области фотоники, микроэлектроники, фармацевтики, судостроения, целый ряд достаточно крупных производств», — добавил мэр Москвы.

Важнейшим условием успеха предприятий Собянин назвал создание современной инфраструктуры для размещения промышленных производств. По его словам, правительство Москвы дает широкий спектр возможностей и поддержки: предоставление земли под строительство производств по минимальной арендной ставке (один рубль в год), компенсацию процентов по инвестиционным кредитам, а также налоговые и другие льготы.

Собянин обратил внимание, что в 2020 году доля высокотехнологичных секторов в выручке предприятий, чьи производства располагаются в Москве, в 2020 году составляла 30%. По состоянию на 2026 год показатель равен 38%, а к 2030 году должен превысить 50%.

Кроме того, в 2025 году было введено в эксплуатацию 850 тысяч квадратных метров новых производственных зданий. Среди них: Национальный космический центр, Московский центр фотоники, Московская верфь и другие.

Строительство жилья по программе реновации

Мэр Москвы рассказал и о результатах строительства жилья по программе реновации. Он подчеркнул, что с 2017 года Фонд реновации возвел 7,9 млн квадратных метров жилья, что позволяет расселить около 1,6 тыс. старых домов. По состоянию на декабрь 2025 года жилищные условия улучшили более 250 тыс. горожан. Таким образом, программа реализована более чем на четверть.

По плану в 2026-2028 годах количество новоселов по программе реновации должно превысить 450 тыс. человек.

Собянин отметил, что дома в рамках программы реновации почти на 100% возводятся из отечественных строительных материалов, которые поставляются более чем из 15 регионов страны. Жилищная программа уже дает 88 тыс. рабочих мест в Москве и 15 тыс. в других регионах за счет прироста выпуска в строительной отрасли и смежных областях.

Развитие транспортной инфраструктуры

Собянин сообщил, что в 2025 году завершилось полное обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах (МЦД).

«Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50 процентов подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли. И по динамике замены подвижного состава — это, можно сказать, мировой рекорд тоже. Сегодня полностью завершено», — подчеркнул он.

Мэр Москвы отметил, что в 2025 году пассажирский поток на МЦК и МЦД достиг 2,2 млн человек в сутки — в 2,8 раза больше, чем в 2010 году. При этом почти половина (1,1 млн человек) совершают поездки внутри Москвы, тогда как 2010 году внутригородские перевозки по железной дороге практически отсутствовали.

Собянин отметил и прогресс в развитии метрополитена. С 2011 года завершилось строительство более 260 километров линий, 127 станций Московского метрополитена и МЦК, добавил он. В ноябре 2025 года завершилось строительство основного 25-километрового участка Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки» — 11 станций.

К концу 2032 года правительство Москвы планирует построить еще 34 станции и 83 километров линий метро. Так, в сравнении с 2010 годом протяженность линий московской подземки (с учетом МЦК) вырастет в два раза.

Глава столичной администрации обратил внимание, что в 2011—2025 годах в городе построили около 1,6 тыс. километров дорог — около 30% от существующей улично-дорожной сети. До 2032 года планируется строить примерно 100 километров дорог ежегодно.

«Причем это не просто дороги в обычном понимании слова — это в основном сложные инженерные сооружения. В Москве за эти годы мы построили 77 процентов от всех мостов, тоннелей, эстакад, которые были в Москве раньше. То есть это большой объем, который как раз позволил кардинально улучшить транспортную связанность», — отметил Собянин.

Вместе с этим мэр Москвы подчеркнул, что объем выбросов от автотранспорта за последние несколько лет уменьшился вдвое. По его словам, на это влияет появление электромобилей, машин на электрической тяге, улучшение качества топлива и двигателей.