Минобороны России сбило десять беспилотников на подлете к Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщения появились в промежутке между 15:11 и 15:58. На месте падения обломков работают экстренные службы. О повреждениях и пострадавших глава города не сообщал.

Во всех московских аэропортах введены временные ограничения на прием и вылет рейсов.

«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов», — предупредили в Шереметьево.

Минобороны России днем 22 февраля сообщило о перехвате 73 украинских дронов с 8:00 до 14:00. Больше всего беспилотников — 52 — уничтожено над Брянской областью. Еще 18 БПЛА сбито над Белгородской областью, два — над Калужской, один — над Курской.