Силы ПВО уничтожили 50 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сначала Собянин заявил об уничтожении шести беспилотников, летевших на Москву. «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в мессенджере Max. Позже мэр сообщил, что на подлете к столице были сбиты еще 44 БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщило, что 29 июня с 14:00 до 20:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.