Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме, рассказав о результатах работы столичного правительства. Он перечислил достижения в сферах экономики, здравоохранения, цифровизации, строительства и градоустройства. О чем еще говорил мэр Москвы — в материале RTVI.

О превращении Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий

Глава столичного правительства рассказал, что Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий.

«В повестке дня превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС», — заявил он.

Москва — лидер страны по развитию ИИ и цифровых двойников

По словам Собянина, Москва является безусловным лидером страны в цифровом развитии — искусственный интеллект, диджитал-двойники физических объектов. Мэр отметил, что IT-индустрия столицы за последние пять лет выросла в два раза, а ее доля в городской экономике составляет уже около 10%.

«Созданные в нашем городе медицинские, образовательные и многие другие сервисы используют десятки миллионов людей по всей России», — подчеркнул Собянин

О росте туризма

Собянин заявил об устойчивой тенденции роста экономической эффективности туристической сферы Москвы. По его прогнозу, к 2030 году её вклад в валовой региональный продукт города достигнет 6—7%.

«Из года в год растет и экономическая отдача туризма. В 2030 году вклад отрасли в ВРП Москвы увеличится до 6—7%», — сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин обратил внимание, что туристическая индустрия уже сегодня обеспечивает работой сотни тысяч москвичей.

О стратегических целях градостроительного развития

Сергей Собянин отметил, что строительство является одним из крупнейших секторов экономики Москвы.

«Стратегическими целями в этой сфере является комплексное, эффективное развитие городских территорий, создание новых градостроительных ядер, центров развития, основанных на мощных транспортных узлах, эффективное соединение Москвы с центрами развития Московской области и в целом повышение связанности большой агломерации ЦФО с населением в 30 млн человек», — сообщил он.

О транспортном каркасе города

Мэр Москвы подчеркнул, что в течение последних 15 лет правительство создало мощный транспортный каркас, который сегодня включает 443 станции метро, МЦК, МЦД, а также Московский скоростной диаметр (МСД) и другие хордовые трассы и вылетные магистрали

Собянин сообщил, что в строй уже введено более 47 млн кв. метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных зданий и других мест приложения труда. Это позволило создать около 2 млн новых рабочих мест, главным образом за пределами центральной части города, что улучшило распределение рабочих мест по спальным округам и районам.

О реализации концепции 15-минутного города

Собянин сообщил, что 97% жителей Москвы уже сейчас живут в пешей доступности от продуктовых магазинов. Вместе с этим 83% москвичей проживают рядом с магазинами непродовольственных товаров.

«В результате мы сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, основные услуги, 15-минутная транспортная доступность работает», — рассказал он.

Мэр столицы добавил, что в настоящее время власти Москвы переходят от реализации отдельных проектов к реализации комплексной программы градостроительного развития столицы.

Об основных задачах в сфере здравоохранения на ближайшие годы

Прежде всего, по словам Собянина, необходимо завершить модернизацию системы медицинской помощи женскому населению, в рамках которой на смену тесным маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья. Он обратил внимание, что в Москве работает уже 16 таких центров, а в следующем году их число вырастет до 25.

Еще одно направление — завершение формирования современного каркаса в стационарном звене, что требует обновления 100% материальной базы городских больниц. Собянин подчеркнул, что в фазе строительства находятся знаковые объекты столицы: новые корпуса онкологической больницы №62, новый лечебный диагностический комплекс «Склифа», многопрофильный лечебно-диагностический комплекс больницы №52.

Кроме, того правительство Москвы планирует построить новую детскую больницу в Коммунарке, которая по своему комфорту и оснащению войдет в число лучших детских клиник России.

Использование ИИ в здравоохранении

Третьим большим проектом ближайших лет Собянин назвал все, что касается трансформации и внедрения искусственного интеллекта, который уже сегодня является базовой медицинской технологией.

«Фактически в 2025 году мы перешли к «умному» приему в поликлиниках. Также благодаря искусственному интеллекту были достигнуты без преувеличения прорывные результаты профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов трудоспособного возраста», — отметил Собянин.

За несколько месяцев, в течение которых врачи использовали ИИ-решения, им удалось снизить смертность среди вновь выявленных групп риска на 20%, заявил мэр Москвы.

Создание лучшей в мире системы массового здравоохранения

По словам Собянина, Москва строит систему массового здравоохранения, которой не будет равных в мире.

«Наша цель — создание лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения», — сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что для этого необходимо перейти от отдельных мероприятий к комплексным — всеохватывающей программе полного обновления материально-технической базы, повсеместного внедрения современных медицинских технологий, правильной организации медицинской помощи и эффективного использования всех ресурсов.

Система соцзащиты для ветеранов СВО

По словам Собянина, в клиническом центре «Вороново» уже работает центр протезирования конечностей для военнослужащих с последствиями военной травмы. Там же организована поликлиника для ветеранов боевых действий.

«В клиническом центре «Вороново» действует уникальный центр протезирования конечностей для военнослужащих с последствиями военной травмы. На базе госпиталя ветеранов войны организована специализированная поликлиника для ветеранов СВО», — отметил он.

О первом беспилотном трамвае в России

Московский трамвай станет первым в России беспилотным городским транспортом, заявил Собянин. Вместе с этим мэр Москвы заверил, что к 2030 году более чем две трети трамвайного парка города станет беспилотным

«Московский трамвай станет первым в России беспилотным видом городского транспорта», — рассказал он.

О развитии системы лабораторий и мастерских в колледжах

«В городских колледжах было обновлено и создано заново порядка 1,5 тыс. учебных лабораторий и мастерских. До 2027 года планируется обновить еще 600 лабораторий и полностью на 100% завершить эту программу», — сказал Собянин.

Кроме того, мастерские оснащаются станками, инструментами и другим оборудованием, которое применяется на реальном производстве. До 2031 года планируется построить еще семь образовательных кампусов для 60 тыс. студентов, добавил Собянин.

Обновление инфраструктуры всесезонного отдыха

По словам мэра, правительство Москвы начало большой проект модернизации объектов летнего и зимнего отдыха. Вместе с изменением климата меняется и представление горожан о качественном отдыхе, появляются новые возможности и технологии, отметил он.

«Поэтому требуется кардинально обновить инфраструктуру 10-, 15-летней давности», — заявил Собянин.

Недавно в ряде районов Москвы появилось 11 всесезонных спортивных площадок, созданных на месте катков с искусственным льдом или просто пустующих территорий. Мэр Москвы заверил, что в ближайшем будущем откроются еще десятки и сотни таких зон.

«В целом мы планируем около 500 км лыжных трасс сделать с искусственным оснежением. Это такая большая программа на несколько лет. В городе создаются десятки мест для летнего отдыха, включая открытые бассейны», — заявил он.

О реновации московских школ

На сегодняшний день день завершено обновление 55 школ, заявил Собянин. Он отметил, что в будущем планируется построить и реконструировать еще 100 образовательных учреждений.

«Необходима их полная реконструкция. Чем мы сегодня и занимаемся. Сложнейшая задача, которая по своим масштабам в разы превосходит программу реконструкции поликлиник», — сообщил мэр Москвы.

О лидерстве Москвы в сфере производства БПЛА и наборе военнослужащих

Собянин заявил, что российская столица стала одним из лидеров в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. В городе идет масштабная работа, оказывается помощь сотням предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Эта работа занимает значительную часть нашего времени и экономики города. Несмотря на то, что празднично выглядит, на самом деле ведется огромная работа по поддержке нашей армии, специальной военной операции. Это сотни предприятий ВПК, которым мы также активно помогаем, развиваем, в том числе и развиваем технологии», — сообщил мэр

В Москве также запущен ряд других уникальных производств, рассказал мэр столицы.

«Кроме этого, Москва является одним из крупнейших центров по контрактации военнослужащих СВО. Практически ежегодно около 20 тыс. москвичей добровольно идут в зону СВО. Мы оказываем содействие, организуем полную поддержку этому процессу», — обратил внимание Собянин.

Вместе с этим, по его словам, оказывается материальная поддержка как бойцов, получающих специальные выплаты, так и их семей, которые получили за эти годы около 400 тыс. различных городских услуг.

О влиянии городских проектов на экономику Москвы

Сезонные городские проекты — фестивали и праздничное оформление улиц — значительно влияют на столичную экономику, заявил мэр. Он отметил, что из-за пустых улиц во время COVID-19 экономика Москвы «рухнула на несколько процентов вниз».

«Поэтому это [сезонные проекты], конечно, экономика. И каждый бюджетный рубль, вложенный в наши фестивали — в “Московское лето”, в “Зиму в Москве” — мы за счет этого рубля получаем 5 руб. обратно в бюджет», — заявил Собянин.

О планах по развитию киберспорта в Москве

Собянин признал, что киберспорт сегодня является «модной историей». Он напомнил, что в столице проводится около 200 соревнований по этой дисциплине.

«Департамент спорта в Москве говорит: слушайте, это нехорошо, мы должны физически развивать людей, а они просто будут в компьютерах сидеть. Поэтому такое словечко “фиджитал” — это совмещение физического и онлайн-пространства для проведения игр», — сообщил мэр.

Глава правительства столицы отметил, что в «Сколково» был создан центр, который объединяет в себе создание видеоигр, анимации, различных креативных индустрий.