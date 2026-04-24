Недельный отдых на двоих в Сочи в летний сезон 2026 года может обойтись менее чем в 30 тыс. рублей. Об этом пишет KP.RU.

Издание приводит заявление мэра города Андрея Прошунина, который сообщил, что летом в Сочи семья из трех человек сможет позволить себе полноценный отдых на зарплату сотрудника бюджетной сферы.

«Мы хотим развеять стереотип, что Сочи — дорогой курорт. В нашем городе огромное количество вариантов размещения в самом разном ценовом сегменте, особенно если бронировать заранее. Семья из трех человек вполне может позволить себе отдых в Сочи с учетом любых финансовых возможностей, в том числе на средние доходы сотрудника бюджетной сферы. Отпускных хватит и на развлечения», — сказал он.

KP.ru отмечает, что этим летом в городе будут работать свыше 2 тыс. санаториев, отелей, гостиниц и баз отдыха. В сегменте малых средств размещения — с бассейнами, зонами барбекю, детскими комнатами и игровыми площадками — ночь на двоих стартует от 3 800 рублей, неделя может обойтись менее чем в 30 тыс.

Крупные отели категории 3—5 звезд готовят специальные льготные предложения для семейного отдыха. Наиболее выгодные цены доступны при раннем бронировании.

Пляжная инфраструктура в этом сезоне расширится: летом будут работать более 180 пляжных территорий протяженностью около 40 км, в том числе 11 новых, уточняется в статье. Роспотребнадзор будет еженедельно контролировать качество морской воды с мая по октябрь.

Все пляжи оснащены более чем 2 тыс. камер видеонаблюдения и имеют паспорта антитеррористической защищенности. По просьбам гостей и жителей появятся новые площадки для пляжного волейбола, йоги и гимнастики, на набережных — дополнительные воркаут-зоны. На набережной «Маяк» откроются корты для падел-тенниса.

В горном кластере доступно около 250 объектов туристического показа, сотни километров экотроп, обновленный парк «Ривьера» с альпака-парком, капибарами и новыми аттракционами, велоспуски, конные прогулки, параплан и сплавы по горной реке.

На «Розе Хутор» появится горное колесо обозрения. В городе откроются свыше 2 тыс. заведений общественного питания, часть из которых предложит шведский стол по доступным ценам; многие кафе и рестораны разрабатывают меню на основе местных продуктов в рамках проекта «Выбирай Сочинское».